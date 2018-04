Tisuću programera iz naše regije otići će u Beč na najveću developersku konferenciju u Europi

Gosti Tech Radara su organizatori dev konferencije WeAreDevelopers koja će se od 16. do 18. svibnja održati u Beču. Oni su Sead Ahmetović, direktor konferencije i Adnan Pavlović, CEE marketing manager

Najtraženije zanimanje današnjice, kako u našoj regiji, tako i u cijelom svijetu je developer. Programerske agencije, IT tvrtke, odjeli za tehniku u velikim kompanijama, pa i mnoge drugi teško uspijevaju doći do najboljih developera, a i njima samima nije lako otkriti dobrog ponuđača posla. Ponajbolja prilika da steknu nova znanja, prošire mrežu poznanika i suradnika i prepoznaju najbolje poslodavce za programere iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja, jest developerske konferencije WeAreDevelopers, najveći europski susret programera i njihovih potencijalnih poslodavaca, koja će se odražati od 16. do 18. svibnja u Beču. Organizatori konferencije, Sead Ahmetović, glavni direktor i Adnan Pavlović. marketing manager za našu regiju, u današnjem Tech Radaru najavljuju kako će među 8.000 posjetitelja biti njih čak tisuću iz naše regije i kako će među govornicima biti i Steve Wozniak i Mate Rimac. Također, otkrivaju iznenađujuću brojku o količini otvorenih radnih mjesta za developere u našoj regiji...

