X kao XXX: Twitter testira kreiranje grupa sa sadržajem “neprikladnim za ured”

Platforma X, od prije poznata kao Twitter, testira opciju kreiranja grupa sa sadržajem za odrasle, odnosno materijal koji se smatra "neprikladnim za ured" (NSFW). Izgleda da vlasnik Musk očajnički pokušava zaustaviti pad broja korisnika njegove društvene mreže, koja, prema nezavisnim analizama, gubi broj dnevnih posjetitelja. Glasine o pornografskim grupama su procurile već u veljači ali sada su je potvrdili etablirani mediji. Okretanje sadržaju koji se smatra prokušanim magnetom za sve dobne skupine na internetu, X se značajno udaljuje od ostalih tradicionalnih društvenih mreža nudeći otvoreno NSFW grupe.

Plan oko specifičnih zajednica se temelji se na opciji koja već postoji ali zajednice nisu zaživjele na platformi. Oživljavanje je, razmišlja Musk, moguće ako bude javno vidljivo da će biti pornografije iako se ona već nalazi na platformi. Prošle godine je objavljeno da se 13 postotaka sadržaja može smatrati pornografskim pa je kreiranje zajednica ujedno i vješt marketinški potez.

Korisnici odlaze

Muskova platforma ima pad korištenja od 30 postotaka u odnosu na prošlu godinu, prema studiji Edison Researcha koju prenosi magazin Forbes. To se ne podudara s povoljnim pokazateljima prometa koje su Elon Musk te izvršna direktorica Linda Yaccarino predočili javnosti. Tijekom saslušanja Senatskog pravosudnog odbora u siječnju, Yaccarino je rekla da X ima 90 milijuna korisnika u SAD-u, od kojih je manje od 1% u dobi od 13 do 17 godina. Prošle godine, izvršna direktorica je također rekla da X ima 540 milijuna mjesečno aktivnih korisnika i 200 do 250 milijuna dnevno aktivnih korisnika ili "nešto slično tome". Kao i Yaccarino, i Musk je također promovirao povoljne podatke o prometu na X-u.

Promjena broja dnevnih korisnika u SAD-u od studenog 2022. godine Izvor: NBC News

Ovo nije jedini potez kojim se pokušava zaustaviti bijeg korisnika. Platforma je pokušala zadržati i privući korisnike isplatom dijela prihoda za kreatore koji objavljuju na X-u. Prvenstveno su ciljani Youtuberi da bi se priklonili X-u. MrBeast, čije je pravo ime Jimmy Donaldson, aktivno se angažira na Twitteru. Postao je poznat po obaranju rekorda svih vremena po broju retweetova na platformi nudeći nagradu od 250 tisuca dolara za 10 slučajno odabranih korisnika. Plaćanje kreatorima da se poveća posjećenost uslijedio je nakon što je došlo do sukoba s nekoliko poznatih oglašivača prošle godine, kada su kompanije poput Disneya, Applea, Comcasta i IBM-a napustile platformu. U to doba Musk je bio na vrućoj stolici zbog objave antisemitskim poruka.

Zakonodavstvo ima zadnju riječ

Iako još uvijek nije sigurno hoće li se za pristup grupama s temama za odrasle zahtijevati provjera dobi, postojeća pravila X-a, doduše, već ograničavaju neke grafičke medije i golotinju za korisnike mlađe od 18 godina ili one bez datuma rođenja na profilu. Naravno, to nije nikakva brana da korisnici sami utipkaju datum rodjena. Nije poznato kako će se sve to uklopiti u postojeći plan.

Platforma X će se vrlo brzo suočiti s nadolazećim zakonima o provjeri dobi za pristupa maloljetnicima sadržajima za odrasle na internetu. Ti zakoni, koji su prvi put uvedeni u Louisiani 2022. godine, zahtijevaju od sajtova koje sadrže znatne količine sadržaja za odrasle digitalnu verifikaciju da su korisnici stariji od 18 godina, obično putem službenih isprava. Nakon Louisiane, nekoliko drugih država usvojilo je slične zakone, a najmanje 12 država razmatra uvođenje takvih zakona ove godine. Pred sudovima u Teksasu se vodi postupak oko zakona koji zahtijeva da web stranice s pornografskim sadržajem provjere jesu li njihovi korisnici stariji od 18 godina, što je zakonska definicija maloljetnika u SAD. Kao i kod mnogih zakona u SAD koji nešto ograničava postaje kontroverza. I naravno, opet, potencijalno kršenje Prvog amandmana koji štiti slobodu govora. Kritičari tvrde da bi ti zakoni mogli uvesti ograničenja temeljena na sadržaju, ne samo onima namijenjenima odraslima, čime bi se suzbila sloboda izražavanja na internetu.