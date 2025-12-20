Gemini još neće preuzeti ulogu Google Assistanta na Androidu

Zbog lakše tranzicije na novog asistenta, Gemini još neće u potpunosti zamijeniti Google Assistanta na uređajima s Androidom

Google je potvrdio da Gemini još neće u potpunosti zamijeniti Google Assistanta na uređajima s Androidom. Umjesto ranije planiranog prijelaza do kraja 2025. godine, tvrtka je objavila da će se nadogradnja korisnika na novog AI asistenta nastaviti i tijekom 2026.

„Ranije ove godine najavili smo da planiramo do kraja 2025. na većini mobilnih uređaja unaprijediti iskustvo Google Assistanta i zamijeniti ga Geminijem. Kako bismo osigurali što jednostavniji i neprimjetniji prijelaz za korisnike, prilagođavamo ranije najavljeni rok te ćemo s nadogradnjom korisnika na Gemini na mobilnim uređajima nastaviti i tijekom 2026. godine“, priopćili su iz Googlea.

Kao što je još prije najavljeno, nakon što zamjena bude dovršena, Google Assistant više neće biti dostupan na uređajima koji ispunjavaju minimalne hardverske i softverske zahtjeve za pokretanje Geminija, a aplikaciju Google Assistant više neće biti moguće zasebno preuzeti.

Gemini je inače već integriran u pametne satove s Wear OS-om, Android Auto te Nest i Google Home uređaje. Tijekom ove godine Google je dodatno proširio njegove mogućnosti na mobitelima s Androidom, omogućivši obavljanje osnovnih radnji poput poziva, slanja poruka i slično.