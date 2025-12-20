Gemini još neće preuzeti ulogu Google Assistanta na Androidu

Zbog lakše tranzicije na novog asistenta, Gemini još neće u potpunosti zamijeniti Google Assistanta na uređajima s Androidom

Matej Markovinović subota, 20. prosinca 2025. u 17:42
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google je potvrdio da Gemini još neće u potpunosti zamijeniti Google Assistanta na uređajima s Androidom. Umjesto ranije planiranog prijelaza do kraja 2025. godine, tvrtka je objavila da će se nadogradnja korisnika na novog AI asistenta nastaviti i tijekom 2026.

„Ranije ove godine najavili smo da planiramo do kraja 2025. na većini mobilnih uređaja unaprijediti iskustvo Google Assistanta i zamijeniti ga Geminijem. Kako bismo osigurali što jednostavniji i neprimjetniji prijelaz za korisnike, prilagođavamo ranije najavljeni rok te ćemo s nadogradnjom korisnika na Gemini na mobilnim uređajima nastaviti i tijekom 2026. godine“, priopćili su iz Googlea.

Kao što je još prije najavljeno, nakon što zamjena bude dovršena, Google Assistant više neće biti dostupan na uređajima koji ispunjavaju minimalne hardverske i softverske zahtjeve za pokretanje Geminija, a aplikaciju Google Assistant više neće biti moguće zasebno preuzeti.

Gemini je inače već integriran u pametne satove s Wear OS-om, Android Auto te Nest i Google Home uređaje. Tijekom ove godine Google je dodatno proširio njegove mogućnosti na mobitelima s Androidom, omogućivši obavljanje osnovnih radnji poput poziva, slanja poruka i slično.

 



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija