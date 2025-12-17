ChatGPT dobio novi model za generiranje ilustracija

Unaprijeđeni model GPT Image 1.5 ističe se značajno bržim radom, zadržavanjem detalja i izgleda osoba, preciznijim uređivanjem slika te boljim praćenjem tekstualnih uputa, a dostupan je svima

Sandro Vrbanus srijeda, 17. prosinca 2025. u 14:57

OpenAI je nadogradio svoj model za generiranje ilustracija unutar ChatGPT-a, čime taj alat postaje konkurentniji Googleovom viralnom modelu Nano Banana (barem dok ovaj ne dobije novu nadogradnju). Model nazvan GPT Image 1.5 trebao bi poboljšati rezultate u generiranju slika, primarno kad je riječ o praćenju promptova i korisničkih uputa, pa iz OpenAI-ja kažu da bi korisnici češće morali od njega dobiti upravo ono što očekuju.

Brži i precizniji

Nadalje, model je u stanju precizno uređivati i mijenjati pojedine detalje na slikama, dok ostale zadržava netaknutima. Tako je u stanju primjenjivati razne stilske filtere, promijeniti odjeću na osobi ili generalni stil slike, ali uz vjerno zadržavanje izgleda osobe. Od sada i ChatGPT može uzeti više slika kao ulaznu informaciju te ih kombinirati u jedan vizualni rezultat, ujednačiti im stil i pozadinu i tome slično.

Dodana je i mogućnost stvaranja infografika i dijagrama toka, manipuliranja tekstom i točnijeg prikaza čak i dužeg teksta na slici, sve to uz povećanu fotorealističnost slika na kojima se ona zahtijeva. Uz sva ta poboljšanja generiranje slika i do četiri je puta brže nego dosad, što će vjerojatno svi odmah primijetiti – naime, ChatGPT je dosad bio, iako relativno kvalitetan, daleko sporiji od konkurentskih modela kad je riječ o stvaranju grafičkih formata.

Kako bi se novim funkcijama lakše pristupilo, u sučelje ChatGPT-a (na desktopu i mobilnim aplikacijama) dodana je nova sekcija Images. U njoj se izravno pristupa polju za unos prompta za kreiranje ilustracija, a moguće je vizualno odabrati stil, dobiti pomoć pri pisanju uputa, dok su ispod toga izlistane sve dosad stvorene ilustracije pojedinog korisnika.

Model GPT Image 1.5 dostupan je unutar ChatGPT-a svim privatnim korisnicima, kao i putem API-ja, dok će ga poslovni korisnici dobiti nešto kasnije. U slučaju besplatne varijante, ograničenje je postavljeno na kreiranje do dvije ilustracije na dan.



