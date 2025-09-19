ChatGPT improvizira i razmišlja u hodu

Nedavna studija istraživača s Cambridgea i Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, objavljena u Međunarodnom časopisu za matematičko obrazovanje u znanosti i tehnologiji, pokazala je kako ChatGPT rješava poznati matematički problem iz Platonovog "Menona": udvostručavanje kvadrata, jedan od najstarijih eksperimenata u matematičkom obrazovanju. Umjesto da automatski iznese klasično geometrijsko rješenje koje je zapisano u Platonovom djelu - konstruiranje kvadrata na dijagonali izvornog kvadrata - AI je najprije ponudio algebarski pristup, kakav se nije koristio u Platonovo doba.

Problem udvostručenja kvadrata Za dani kvadrat pronađite drugi kvadrat dvostruko veće površine. Nadav Marco, Andreas J. Stylianides

Tijekom pokusa istraživači su ChatGPT-u postavljali pitanja nalik Sokratovim, ali i namjerno uvodili pogreške te varijacije zadatka. Primijećeno je da chatbot nerijetko improvizira, reagira poput učenika pa čak i griješi na “ljudski” način, uporno koristi algebru i kad mu se sugerira geometrija, te tek nakon jačih poticaja daje elegantno geometrijsko rješenje.

Kritičko promišljanje

Zanimljivo, kad su mu eksplicitno postavili pitanje o Platonovom djelu, ChatGPT je demonstrirao poznavanje izvornog rješenja. To sugerira da AI ne izdvaja uvijek “naučeno”, nego može “razmišljati u hodu” i pokazivati ponašanje slično učeniku koji kombinira predznanje i pokušaje rješavanja kroz iskustvo.

Opće geometrijsko rješenje za udvostručenje površine pravokutnika Nadav Marco, Andreas J. Stylianides

Komunikacija s AI-em treba poticati kritičko promišljanje, sugeriraju autori studije; učenici ne mogu uzimati generirana rješenja zdravo za gotovo, već kroz poticaje i provjeru razvijaju vještine evaluacije i zaključivanja, što je temelj svakog matematičkog obrazovanja.