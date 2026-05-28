Claude Code i milijun tokena - život napokon ima smisla!

Ako ste odnedavna dobili osjećaj da u radu s Claude Codeom famozni „rate-limit“ sesije nikako da se potroši – ne radi se o haluciniranju – em smo dobili više tokena po sesiji, em smo dobili daleko veći kontekstni prozor.

Anthropic je korisnicima Claude Code CLI alata koji plaćaju Pro ili Max pretplatu odblokirao kontekstualni prozor od milijun tokena. Do sada su čak i najskuplji Max pretplatnici - oni koji izdvajaju do 200 dolara mjesečno - bili ograničeni na standardnih 200.000 tokena, identično kao i besplatni korisnici. Promjena je izravna posljedica naglog rasta dostupnih računalnih resursa, a tu priča postaje naprosto previše dobra da bi je preskočili.

Naime, Anthropic je početkom svibnja 2026. potpisao višegodišnji ugovor s Muskovim xAI-jem (sada integriranim u SpaceX – još jedan financijski marifetluk koji zavređuje vlastiti golemi tekst) vrijedan 1,25 milijardi dolara - na mjesec. Za taj iznos Anthropic dobiva pristup Colossus 1 podatkovnom centru kraj Memphisa u Tennesseeju, impresivnom postrojenju s više od 220.000 grafičkih procesora: uglavnom starijih H100 i H200, ali i najnovijih GB200. Ti serveri, ispostavilo se, uglavnom nisu ništa radili jer je Grok - Muskov AI projekt u koji su uložene desetke milijardi dolara - doživio dramatičan pad korištenja u posljednjih nekoliko mjeseci. Govori se o iskoristivosti od 7% (slovima – sedam posto).

Potom se ispostavilo da Colossus 1 nije mogao ni trenirati Grok zbog mješovite arhitekture GPU klastera (genij tko ih je slagao...), pa ga Anthropic ionako koristi samo za inferenciju.

I tako Musk, čovjek koji godinama javno proziva Anthropic i ostale AI kompanije zbog "opasnosti za čovječanstvo" sada iznajmljuje vlastitu infrastrukturu izravno jednoj od tih istih kompanija.

Pritom je najavio da će xAI biti "ugašen kao zasebna tvrtka" i rebrendiran u SpaceXAI.

Ugovor vrijedi do svibnja 2029., a obje strane mogu ga raskinuti uz otkazni rok od 90 dana - što znači da bi Anthropic i dalje mogao ostati bez milijun tokena ako Grok, ili njegov eventualni nasljednik, odjednom postane popularan.

O tome da ni sam Anthropic, trenutno apsolutna zvijezda na polju AI-ja, ni sam nema svoju infrasturkturu, možete se informirati od Eda Zitrona.

Za korisnike Claude Code Pro plana (20 dolara mjesečno plus neka nepoznata magična konverzija u eure za Hrvate = ~ 22 eura mjesečno preko Anthropic Ireland) i Max plana - 100–200 dolara mjesečno (+ magija za Hrvate...) ovo je promjena.

Milijun tokena konteksta dovoljno je za analizu čitavih velikih repozitorija, dugotrajnih agentnih zadataka koji zahtijevaju pamćenje konteksta kroz sate rada ili jednostavno za ljude kojima treba cijela baza znanja u jednom promptu. Osim toga, petosatni „rate limiti“ za Claude Code udvostručeni su za sve plaćene planove, a ograničenja u vršnim satima uklonjena su za Pro i Max korisnike. Anthropic je potvrdio da će nova računalna snaga izravno ići prema povećanju kapaciteta za pretplatnike.

Tri promjene u tri tjedna - što je trajno, a što nije?

Zbunjenost korisnika razumljiva je jer se u svibnju dogodilo nekoliko zasebnih promjena u kratkom roku, a Anthropic ih nije uvijek jasno razlikovao u komunikaciji. Evo pregleda:

Datum Promjena Trajno? 16. travnja "Claude 2x" promo - dvostruki kapacitet izvan vršnih sati Ne 6. svibnja 5-satni rate limit trajno udvostručen za sve plaćene planove + uklonjen peak-hours penalty za Pro i Max Da 13. svibnja Tjedni cap povećan 50% za sve plaćene planove Ne - istječe 13. srpnja 2026. 15. svibnja Ručni reset svih brojača (5-satnih i tjednih) za sve korisnike Jednokratno

Konkretno u brojevima: Pro plan sada ima oko 88.000 tokena po petosatnom prozoru umjesto dosadašnjih 44.000, a tjedni limit privremeno iznosi oko 60 sati korištenja Sonneta 4.6, odnosno 12 sati Opusa 4.7 - nakon 13. srpnja vraća se na baznih 40 i 8 sati.

Sesijo, potroši se! - Uočite i novi dio statuslinea "context used" koji je odnedavna dodan. Stavka "ctx" u trećoj liniji je zapravo procjena plugina context-modea koji nam štedi tokene

Važno je razumjeti i kako funkcioniraju oba brojača. Petosatni rolling window počinje prvom porukom u sesiji i prati svaki token kroz 300 minuta, a zatim se automatski resetira. Tjedni cap je odvojen rezervoar koji se puni neovisno i resetira svakih sedam dana. Korisnici koji intenzivno rade mogu isprazniti tjedni strop čak i uz udvostručene satne limite - tada neće pomoći ni čekanje na novi petosatni prozor.

Uvođenje promjena bilo je globalno i trenutačno, bez faznog rollouta.

Korisnici u Europskoj uniji koji se fakturiraju putem Anthropic Ireland nemaju drugačije limite od korisnika u SAD-u - irski entitet je isključivo fakturacijski, tehnička ograničenja su ista na svim tržištima.