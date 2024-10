"Današnji AI modeli daleko su od rivalstva s inteligencijom mačaka, a kamoli nas" , kaže Yann LeCun

Yann LeCun je rođen i odrastao u Parizu. Za AI se zainteresirao kroz HAL 9000, zlog AI-ja u filmu Stanleyja Kubricka "2001: Odiseja u svemiru". Doktorirao je na Sorboni i radio u Bell Labsu prije nego što se pridružio NYU-u kao profesor računalnih znanosti. Kao direktor istraživanja AI-ja u Meti, LeCun nadgleda jednu od najbolje financiranih AI istraživačkih organizacija na svijetu. LeCunovi doprinosi istraživanju AI-ja donijeli su mu brojne pohvale, uključujući A.M. Turing nagradu.

Glas razuma u raspravi o AI-ju

Kada Yanna LeCuna pitaju trebamo li se bojati da će AI nadmašiti ljudsku inteligenciju, on odgovara: "Oprostit ćete mi na izrazu, ali to su potpune gluposti." Njegovi stavovi osporavaju ideju da će AI uskoro nadmašiti ljudsku inteligenciju. LeCun je o tome javno polemizirao s poslovnim liderima i znanstvenim kolegama uključujući Elona Muska i Geoffreya Hintona, o potencijalnim opasnostima AI-ja. Hinton, prijatelj gotovo 40 godina, nedavno je dobio Nobelovu nagradu za fiziku i upozorio je na egzistencijalne prijetnje AI-ja. LeCun se ne slaže, govoreći: "Današnji AI modeli daleko su od rivalstva s inteligencijom naših kućnih ljubimaca, a kamoli nas."

Yann LeCun na Svjetskom ekonomskom forumu. Meta

Trenutni AI sustavi nemaju temeljne kvalitete

LeCun tvrdi da trenutni AI sustavi nemaju temeljne kvalitete poput rasuđivanja, planiranja i zdravog razuma. "Trebamo imati početak naznake dizajna za AI sustav pametniji od kućne mačke", kaže on. Kaže da mačke imaju mentalnu sliku fizičkog svijeta, trajno pamćenje, određenu sposobnost rasuđivanja i planiranja. Nijedna od tih osobina ne postoji u današnjim "naprednim" umjetnim inteligencijama, uključujući i one koje je stvorio sam Meta.

"Trebamo imati početak naznake dizajna za Ai sustav pametniji od kućne mačke"

Bez uguravanja GPU-ova, molim

Njegovi stavovi osporavaju ideju da će jednostavno povećanje AI modela dovesti do umjetne opće inteligencije. LeCun smatra da je problem današnjih AI sustava u njihovom dizajnu, a ne u njihovoj veličini. Bez obzira na to koliko GPU-ova tehnološki divovi naguraju u podatkovne centre diljem svijeta, kaže on, današnje umjetne inteligencije neće nas dovesti do opće umjetne inteligencije.

AI sustavi s ljudskim karakteristikama

LeCun se zalaže za istraživanje fundamentalno drugačijih AI arhitektura, inspiriranih time kako životinje uče i percipiraju svijet. Uzbuđen je zbog projekata u Metinom FAIR laboratoriju, poput obrade videosnimki iz stvarnog svijeta kako bi se stvorili AI sustavi sličniji ljudima. LeCun zamišlja AI sustave s karakteristikama na ljudskoj razini, zdravim razumom i sposobnošću ponašanja poput ljudskih asistenata, ali vjeruje da će postizanje toga potrajati desetljećima i zahtijevati nijansiraniji pristup od jednostavnog ulaganja resursa u velike jezične modele.

"U budućnosti, kada će ljudi razgovarati sa svojim AI sustavima, pametnim naočalama ili čime god, trebat ćemo AI sustave koji imaju karakteristike na ljudskoj razini. Oni moraju posjedovati zdrav razum i ponašati se poput ljudskog asistenta," kaže on.