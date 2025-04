Meta najavljuje treniranje AI modela na podacima Europljana

Odnedavno korisnici Facebooka, WhatsAppa i Instagrama u Europskoj uniji imaju priliku koristiti Meta AI, sustav generativne umjetne inteligencije u obliku chatbota. Njega, primjerice, u WhatsAppu ne možete niti isključiti, a uskoro će on početi prikupljati podatke za treniranje svojih modela na javno dostupnim podacima koje dijelite na Metinim mrežama. Najavljeno je to na njihovom službenom blogu, uz pojašnjenje da će to "pružiti bolju podršku milijunima korisnika i tvrtki diljem Europe", budući da bi treniranje na njihovim podacima trebalo sustavu omogućiti "bolje razumijevanje lokalne kulture, jezika i povijesti".

Meta AI će tako, dakle, početi prikupljati sve razgovore koje vodite s njihovim modelima i koristit će ih za daljnju obuku. Osim toga, za treniranje će iskoristiti i objave koje odrasli korisnici društvenih mreža tamo postavljaju u obliku javnih objava i komentara. Sve to započet će već ovoga tjedna, a korisnici će o svemu biti dodatno obaviješteni notifikacijama i e-mailovima.

GDPR vam omogućava izuzeti se

Zahvaljujući relativnom strogom europskom regulatornom okviru, obavijesti o početku treniranja AI modela na korisničkom sadržaju uključivat će i poveznice putem kojih će se tome moći službeno prigovoriti. Takav prigovor bit će "lak za pronaći, pročitati i upotrijebiti", dakle isključivanje vlastitih podataka iz Metinih bi trening setova trebalo biti jednostavno i transparentno.

Iz Mete napominju i da nikad svoje modele neće obučavati na privatnim porukama, kao niti na podacima osoba mlađih od 18 godina. Dodaju i da praksa treniranja modela na lokalnim podacima nije nova, odnosno da se primjenjuje u svim regijama gdje je sustav Meta AI trenutačno dostupan. Da bi dodatno "oprali ruke", napisali su da slijede prakse Googlea i OpenAI-ja, koji su također svoje modele od početka trenirali na podacima Europljana.