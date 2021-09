Facebook isključio UI algoritam koji je klasificirao video s crnim ljudima kao primatima

Facebook je objavio da je incident u kojemu je njihov algoritam koji koristi umjetnu inteligenciju za automatsku klasifikaciju videa na servisu „posve neprihvatljiv“ i trenutno ga je isključio dok ne obave „radnje i izvide“ i saznaju zbog čega je video na kojemu se nalaze crni ljudi klasificirao kao video s „primatima“.

Istini za volju, prema biološkoj taksonomiji svi ljudi spadaju u red primata, odnosno podred polumajmuna ili čovjekolikih majmuna među kojima je najčovjekolikiji primat, naravno, sam čovjek. Međutim, nestručni čovjekoliki primati, kojima biologija nije uže područje zanimanja, sebe uglavnom ne smatraju životinjama, čovjekolikim majmunima, haplorhinima i primatima, premda sve to biološki gledano jesu, pa ovakva klasifikacija među laicima prolazi isključivo kao uvreda ili rasistički ispad. Dakle, u kolokvijalnom govoru sami sebe nikada ne referenciramo kao životinje ili primate, premda to jesmo, pa ono što je dozvoljeno u biologiji, u pristojnom društvu nije.

Zbog toga je i funkcija automatske preporuke videa za gledanje na osnovu sadržaja koji detektira narečeni algoritam posve isključena do daljega dok se ne utvrdi zbog čega jedan dio bioloških primata algoritam detektira kao kolokvijalne „primate“, odnosno životinje, a neke druge biološke primate – bijelce, primjerice, ne stavlja u istu skupinu.

Ako nas povijest išta uči, posebno o umjetnoj inteligenciji, onda je to da se njen trening svodi na prepoznavanje obrazaca iz goleme količine javno dostupnih uzoraka, pa su uglavnom komentari na webu iz kojih se napaja famoznom „narodnom mudrosti“, zaslužni za njeno ponašanje.

Poznat je slučaj Microsoftovog chatbota Taya koji je „učeći“ od komentatora na Twitteru vrlo brzo, samo 16 sati od pokretanja, počeo postati vlastita rasistička „razmišljanja“, tako da ga u periodu manjem od jednog dana probnog rada Microsoft morao ugasiti.

Iako za sada nema službenog odgovora zašto je i Facebookov algoritam crnce proglasio „primatima“ (odnosno, zašto to isto ne radi s drugim skupinama ljudi), pretpostavljamo da se radi o istom uzroku.

Već od ranije je američka Savezna trgovinska komora (FTC) upozorila banke, trgovce i druge poslovne subjekte koji koriste umjetnu inteligenciju za automatsko profiliranje klijenata, da postojeći algoritmi imaju dokazano „problematičan“ rasistički i seksistički stav kada određuju kreditnu i poslovnu sposobnost klijenata i to redovito na štetu žena i nebijelaca. Dakle, baš kao da umjetna inteligencija oponaša šire obrasce društva na čijim se primjerima uči.

Ili, kako za to sami Amerikanci imaju lijepu izreku: „Monkey does what monkey sees“. Odnosno primat.