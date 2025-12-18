Google predstavio Gemini 3 Flash s fokusom na brzinu i učinkovitost

Novi model Geminija razvijen je s naglaskom na brzinu i učinkovitost, a prema internim testovima donosi vidljiva poboljšanja u odnosu na prethodnu generaciju

Matej Markovinović četvrtak, 18. prosinca 2025. u 13:25
📷 Foto: Google
Foto: Google

Google je predstavio Gemini 3 Flash, novu i bržu verziju svog AI modela, koja je već sada dostupna u aplikaciji Gemini te u AI načinu rada Google pretraživanja. Kako kažu iz Googlea, radi se prije svega o modelu razvijenom s naglaskom na brzinu te ističu da za većinu upita djeluje jednako brzo kao klasično pretraživanje interneta.

Naime, prema internim testovima, Gemini 3 Flash donosi značajna poboljšanja u odnosu na prethodni Gemini 2.5 Flash, a u pojedinim mjerilima performansi doseže razinu GPT-5.2 modela kojeg je OpenAI nedavno predstavio. U nekim testovima čak nadmašuje i Gemini 2.5 Pro, uz osjetno veću brzinu rada i manju potrošnju resursa.

„Pametan je, s razinom zaključivanja na razini doktorata koja parira znatno većim modelima. Brz je, s inteligencijom koja prati brzinu vaših misli. Donosi i velik iskorak u multimodalnom razumijevanju, pa mu možete postavljati pitanja koja uključuju slike, zvuk, video i tekst“, kažu iz Googlea za Gemini 3 Flash.

Gemini 3 Flash postao je zadani model u aplikaciji Gemini, gdje se koristi pri odabiru opcija „Fast” i „Thinking”. Napredniji Gemini 3 Pro ostaje rezerviran za korisnike koji u aplikaciji odaberu „Pro”, a Google ga i dalje preporučuje za složenije zadatke poput napredne matematike i programiranja.

 



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija