Google predstavio Gemini 3 Flash s fokusom na brzinu i učinkovitost

Novi model Geminija razvijen je s naglaskom na brzinu i učinkovitost, a prema internim testovima donosi vidljiva poboljšanja u odnosu na prethodnu generaciju

Google je predstavio Gemini 3 Flash, novu i bržu verziju svog AI modela, koja je već sada dostupna u aplikaciji Gemini te u AI načinu rada Google pretraživanja. Kako kažu iz Googlea, radi se prije svega o modelu razvijenom s naglaskom na brzinu te ističu da za većinu upita djeluje jednako brzo kao klasično pretraživanje interneta.

Naime, prema internim testovima, Gemini 3 Flash donosi značajna poboljšanja u odnosu na prethodni Gemini 2.5 Flash, a u pojedinim mjerilima performansi doseže razinu GPT-5.2 modela kojeg je OpenAI nedavno predstavio. U nekim testovima čak nadmašuje i Gemini 2.5 Pro, uz osjetno veću brzinu rada i manju potrošnju resursa.

„Pametan je, s razinom zaključivanja na razini doktorata koja parira znatno većim modelima. Brz je, s inteligencijom koja prati brzinu vaših misli. Donosi i velik iskorak u multimodalnom razumijevanju, pa mu možete postavljati pitanja koja uključuju slike, zvuk, video i tekst“, kažu iz Googlea za Gemini 3 Flash.

Gemini 3 Flash postao je zadani model u aplikaciji Gemini, gdje se koristi pri odabiru opcija „Fast” i „Thinking”. Napredniji Gemini 3 Pro ostaje rezerviran za korisnike koji u aplikaciji odaberu „Pro”, a Google ga i dalje preporučuje za složenije zadatke poput napredne matematike i programiranja.