Izvršni direktor DeepMinda vjeruje u Googleovu budućnost u AI-ju

Nekoliko mjeseci nakon što je Google predstavio Bard, AI chatbot koji bi trebao biti ozbiljan konkurent ChatGPT-u, dogodilo se nešto neočekivano. Naime, procurio je dokument u kojem je Googleov softverski inženjer, Luke Sernau, napisao da Google nije u poziciji pobijediti OpenAI u toj "utrci naoružanja".

Sernau se požalio na činjenicu da je Google prvenstveno fokusiran na rivalstvo s OpenAI-jem, što, prema njegovom mišljenju, negativno utječe na tvrtku, jer omogućuje drugim konkurentima da lakše napreduju.

„Puno smo gledali preko ramena OpenAI-ja. Tko će prijeći sljedeću prekretnicu? Koji će biti sljedeći potez? Neugodna je istina da nismo u poziciji za pobijediti u ovoj utrci u naoružanju, a nije ni OpenAI. Dok smo se mi svađali, treća frakcija je tiho jela naš ručak“, rekao je Sernau u internom dokumentu koji je procurio početkom svibnja.

Usprkos tome što je dokument bio javno dostupan jedno vrijeme, mnogi su preispitivali njegovu autentičnost. No, sada za to više nema potrebe, jer je izvršni direktor Googleovog DeepMinda, Denis Hassabis, rekao u intervjuu za The Verge kako smatra da je riječ o pravom dokumentu kojeg su vidjeli brojni Googleovi zaposlenici.

"Inženjeri u Googleu često pišu razne dokumente, a ponekad oni procure van i postanu viralni. Mislim da ih je zanimljivo pročitati. Nisam detaljno proučio taj konkretni dokument, ali mogu reći da se ne slažem sa zaključcima iz njega", objašnjava Hassabis.

Istaknuo je da nije toliko pesimističan u pogledu Googleove budućnosti u AI-ju te vjeruje kako upravo ta natjecateljska priroda njihovih istraživača pomaže tvrtki da se postavi ispred OpenAI-ja i ostalih konkurenata.

"Pogledajte sve ono što su Google i DeepMind učinili u osmišljavanju novih inovacija i otkrića. Vrlo sam uvjeren da će se taj trend nastaviti i da ćemo tijekom sljedećeg desetljeća doći do novih, ključnih otkrića baš kao što smo to činili i u prošlosti", zaključio je Hassabis.