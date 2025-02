Jezični model s mogućnošću rasuđivanja, o3-mini, dostupan u ChatGPT-u

OpenAI je s početkom veljače učinio dostupnim svoj novi veliki jezični model s mogućnošću rasuđivanja, o3-mini, većini korisnika svojih AI alata. Ugrađen je po novome u ChatGPT, gdje mu pristup imaju kako pretplatnici, tako i oni koji taj sustav koriste bez plaćanja, ali i svi developeri čije aplikacije se povezuju na ChatGPT putem API sučelja.

ChatGPT će duže razmišljati

Model je to predstavljen krajem prošle godine, specijaliziran za zahtjevnije probleme iz STEM područja. Kad mu se zadaje upit, potrebno je obično nešto duže pričekati na odgovor, no model potom izbacuje strukturirani i "promišljeni" odgovor, a ne čisto nizanje riječi kao ostali modeli, pa uz rezultate daje i pregled svojeg internog monologa, odnosno proces kojim je došao do rješenja. Posebno je kvalitetan kad je potrebno razmisliti i riješiti kakav problem iz domene matematike, znanosti ili programiranja.

U kompetitivnom programiranju model o3-mini postiže progresivno više Elo rezultate uz povećani napor razmišljanja, a svi oni nadmašuju o1-mini. Uz srednji napor zaključivanja, usporediv je s rezultatima modela o1

Kad je riječ o potonjemu, o3-mini prvi je OpenAI-jev model koji nudi funkcije namijenjene baš developerima, one koje su i sami tražili – pozivanje funkcija, strukturirane rezultate i developerske poruke, pa iz OpenAI-ja kažu da je to prvi model čiji su rezultati odmah "spremni za produkciju". Za dodatnu optimizaciju napisanog programskog kôda, moguće je odabrati i razinu rasuđivanja koja se primjenjuje (niska, srednja ili visoka) – no, što je ona viša, očekivano je duže i vrijeme čekanja na odgovor.

Korisnici kakvih je većina, oni koji ne plaćaju pretplatu na ChatGPT, do modela o3-mini mogu doći uključivanjem funkcije "Reason", tipkom smještenom odmah ispod polja za upisivanje prompta. Zadani model i dalje ostaje o1, koji se može podičiti širim općim znanjem, a o3-mini će se koristiti kada je potrebno malo više "uključiti vijuge" i logičkim rasuđivanjem doći do odgovora. U slučaju ChatGPT-a, on se može uključiti i automatski. Činit će to u slučaju kad ponovite isti upit, jer će tada sustav zaključiti da vam prvi odgovor nije bio dovoljno kvalitetan.