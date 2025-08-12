Microsoft Copilot 3D besplatno pretvara slike u trodimenzionalne modele

Stvaranje trodimenzionalnih modela bez potrebe za savladavanjem novog softvera i vještina 3D modeliranja – to je, pojednostavljeno rečeno, misija novog alata koji je ovoga tjedna predstavljen iz Microsofta. Copilot 3D dio je eksperimentalnog programa Copilot Labs, koji putem jednostavnog web sučelja omogućava svima da ostvare svoje ideje u tri dimenzije, kreirajući modele brzo i – besplatno.

Jednostavno 3D modeliranje

Copilot 3D dostupan je na ovim stranicama, gdje je za njegovo korištenje potrebno tek prijaviti se svojim Microsoft korisničkim računom. Nakon toga korisniku se predstavlja niz unaprijed pripremljenih 3D modela, koje može pregledati, preuzeti ili dorađivati, a u dnu stranice jedno je polje za unos prompta, tj. upload slike koju se želi pretvoriti u digitalni trodimenzionalni crtež. Ubacivanjem slike (najbolje pojedinačnog objekta s jednoličnom ili potpuno prozirnom podlogom, u .png ili ,jpg formatu veličine do 10 MB) sustav preuzima daljnji proces na sebe i kroz manje od minute izbacuje gotov 3D model.

Njega je moguće pregledati u boji ili u prikazu samo kontura, kreirati ga iznova ako prvim rezultatom nismo zadovoljni te u konačnici preuzeti na računalo. Preuzeti model bit će u formatu .glb, što znači da ćete ga moći uvesti u gotovo sve alate za pregled i modeliranje 3D objekata, AR/VR aplikacije, softvere izradu igara ili pak pretvoriti u .stl pa ispisati na 3D pisaču.

Sustav će sve vaše kreacije pohraniti u mapu My Creations (stoga i potreba za prijavom putem Microsoft računa) i tamo će ih čuvati 28 dana. Ne želite li ih trajno izgubiti, potrebno ih je samo preuzeti na računalo unutar tog roka.