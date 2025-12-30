Microsoft kupcima financira obuku za Copilota

Kompanija još uvijek mora dokazati da je Copilot superioran besplatnim ili jeftinijim alternativama poput ChatGPT-a ili Googleovog Geminija

Mnogi zaposlenici u velikim poduzećima koja plaćaju Microsoft 365 Copilot ne koriste AI značajke koliko bi mogli, upozorio je izvršni direktor Microsofta Satya Nadella. On je nedavno pritisnuo svoje podređene da ubrzaju poboljšanja Copilota, kritizirajući integracije s Gmailom i Outlookom kao "neinteligentne" i nefuncionalne u većini slučajeva. Te navike najlakše će se promijeniti ako se AI u Office aplikacijama poput Worda i Excela učini pouzdanijim i korisnijim.​

Microsoft nekim velikim kupcima nudi financijsku podršku za obuku zaposlenika u korištenju 365 Copilota, uključujući sredstva za vanjske konzultante ili Microsoftove stručnjake. Obuke mogu trajati satima ili danima, a Microsoft ih financira kako bi potaknuo usvajenje vrijednog alata. Kompanija još uvijek mora dokazati da je njihov Copilot superioran besplatnim ili jeftinijim alternativama poput ChatGPT-a ili Googleovog Geminija.​

Microsoft nije jedini otkrio da klijenti ne iskorištavaju sve mogućnosti njihovih aplikacija. OpenAI je tako pokrenuo besplatnu online "akademiju" za učenje korištenja ChatGPT-a, jer korisnici ne iskorištavaju puni potencijal chatbota.

Akademija uključuje tečajeve o prompt engineeringu, istraživanju i projektima s ChatGPT-om, namijenjene svima od osnovnih do naprednih korisnika. Slično Microsoftu, OpenAI nastoji podići usvojenost, iako zasad tečajeve još uvijek ne financira iz vlastitog džepa.​