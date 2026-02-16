Microsoft razvija vlastite AI modele i planira se manje oslanjati na OpenAI

Zanimljiva vijest dolazi iz Microsofta ovoga tjedna, jer je u razgovoru za Financial Times njihov direktor AI odjela, Mustafa Suleyman, najavio ambiciozan plan kompanije da postigne veću samostalnost u području umjetne inteligencije. Prema njegovim riječima, kompanija se okreće razvoju vlastitih temeljnih modela najnaprednije razine.

Zahlađenje s OpenAI-jem

Velik je to i značajan strateški zaokret, koji je uslijedio nakon restrukturiranja odnosa s OpenAI-jem, obavljenoga u listopadu prošle godine. To je potaknulo Microsoft na samostalnu izgradnju tehnologije umjesto isključivog oslanjanja na vanjske partnere – iako su jedan od prvih i najvećih investitora u tvorca ChatGPT-a i na njihovim modelima zasnivaju gotovo cijelu svoju ponudu Copilota i svih njegovih inačica.

Novi smjer, koji sada najavljuje Suleyman, podrazumijeva investicije u goleme skupove podataka i računalnu infrastrukturu velikih razmjera. Potvrdio je i da će se vlastiti modeli Microsofta pojaviti na tržištu tijekom ove godine. Cilj kompanije je okupiti najbolje timove za obuku AI sustava na svijetu.

Potpuna automatizacija uredskog rada

Suleyman dalje predviđa drastične promjene na tržištu rada u vrlo kratkom roku, tvrdeći da će većina zadataka u uredskim zanimanjima, poput pravnika, računovođa ili marketinških stručnjaka, biti potpuno automatizirana u idućih 12 do 18 mjeseci. Očekuje se da će AI agenti unutar dvije do tri godine postati ključni dio radnih procesa u velikim institucijama, s mogućnošću autonomnog djelovanja i kontinuiranog učenja, čime bi se omogućila izrada personaliziranih AI rješenja za svaku organizaciju ili pojedinca.

Poseban fokus Microsofta u budućnosti bit će primjena umjetne inteligencije u zdravstvu kroz koncept "medicinske superinteligencije". Tu planiraju razviti programe koji mogu rješavati probleme nedostatka osoblja i dugih lista čekanja, a kompanija je već predstavila dijagnostički alat za koji tvrdi da u određenim zadacima nadmašuje liječnike. Suleyman ističe kako je krajnji cilj izgradnja "humanističke superinteligencije" koja će služiti čovjeku, a ne ga nadvladati.

Naglašavajući važnost ljudske kontrole, poručio je da se AI sustavi smiju uvoditi samo ako su podređeni ljudskom nadzoru. Time se Microsoft nastoji distancirati od konkurenata koji ubrzano razvijaju moćne tehnologije bez jasnih mehanizama nadzora, ističe Suleyman.