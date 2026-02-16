Microsoft razvija vlastite AI modele i planira se manje oslanjati na OpenAI

Šef AI odjela Microsofta, Mustafa Suleyman, najavio je zaokret prema potpunoj samostalnosti u razvoju naprednih modela, čime kompanija smanjuje dugogodišnju ovisnost o partnerstvu s OpenAI-jem

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 16. veljače 2026. u 07:05
Mustafa Suleyman 📷 Christopher Wilson / Wikimedia
Mustafa Suleyman Christopher Wilson / Wikimedia

Zanimljiva vijest dolazi iz Microsofta ovoga tjedna, jer je u razgovoru za Financial Times njihov direktor AI odjela, Mustafa Suleyman, najavio ambiciozan plan kompanije da postigne veću samostalnost u području umjetne inteligencije. Prema njegovim riječima, kompanija se okreće razvoju vlastitih temeljnih modela najnaprednije razine.

Zahlađenje s OpenAI-jem

Velik je to i značajan strateški zaokret, koji je uslijedio nakon restrukturiranja odnosa s OpenAI-jem, obavljenoga u listopadu prošle godine. To je potaknulo Microsoft na samostalnu izgradnju tehnologije umjesto isključivog oslanjanja na vanjske partnere – iako su jedan od prvih i najvećih investitora u tvorca ChatGPT-a i na njihovim modelima zasnivaju gotovo cijelu svoju ponudu Copilota i svih njegovih inačica.

Novi smjer, koji sada najavljuje Suleyman, podrazumijeva investicije u goleme skupove podataka i računalnu infrastrukturu velikih razmjera. Potvrdio je i da će se vlastiti modeli Microsofta pojaviti na tržištu tijekom ove godine. Cilj kompanije je okupiti najbolje timove za obuku AI sustava na svijetu.

Potpuna automatizacija uredskog rada

Suleyman dalje predviđa drastične promjene na tržištu rada u vrlo kratkom roku, tvrdeći da će većina zadataka u uredskim zanimanjima, poput pravnika, računovođa ili marketinških stručnjaka, biti potpuno automatizirana u idućih 12 do 18 mjeseci. Očekuje se da će AI agenti unutar dvije do tri godine postati ključni dio radnih procesa u velikim institucijama, s mogućnošću autonomnog djelovanja i kontinuiranog učenja, čime bi se omogućila izrada personaliziranih AI rješenja za svaku organizaciju ili pojedinca.

Poseban fokus Microsofta u budućnosti bit će primjena umjetne inteligencije u zdravstvu kroz koncept "medicinske superinteligencije". Tu planiraju razviti programe koji mogu rješavati probleme nedostatka osoblja i dugih lista čekanja, a kompanija je već predstavila dijagnostički alat za koji tvrdi da u određenim zadacima nadmašuje liječnike. Suleyman ističe kako je krajnji cilj izgradnja "humanističke superinteligencije" koja će služiti čovjeku, a ne ga nadvladati.

Naglašavajući važnost ljudske kontrole, poručio je da se AI sustavi smiju uvoditi samo ako su podređeni ljudskom nadzoru. Time se Microsoft nastoji distancirati od konkurenata koji ubrzano razvijaju moćne tehnologije bez jasnih mehanizama nadzora, ističe Suleyman.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi