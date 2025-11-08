Microsoft osnovao tim za umjetnu "humanističku superinteligenciju", podređenu čovjeku
Odjel Microsoft AI osnovao je novi tim za razvoj umjetne superinteligencije, koja će biti usmjerena na rješavanje konkretnih problema, ali uvijek podređena ljudima, uz stroga ograničenja i kontrolu
Microsoftov odjel za umjetnu inteligenciju, Microsoft AI, objavio je svoju viziju razvoja napredne umjetne inteligencije, za te potrebe nazvanu "humanistička superinteligencija" (HSI) – što je oblik nadmoćne umjetne inteligencije koji, prema njima, tehnološku inovaciju stavlja prije svega u službu čovječanstva. U te svrhe formiran je i poseban tim, MAI Superintelligence Team, s misijom razvoja AI sustava koji su problemski orijentirani, kalibrirani i funkcioniraju unutar jasno definiranih granica. Cilj, kažu, nije stvaranje neograničenog i visoko autonomnog entiteta, već tehnologije koja će služiti za rješavanje konkretnih globalnih izazova.
Kontroliran i siguran razvoj
Tim MAI vodit će Mustafa Suleyman, inače prvi čovjek odjela Microsoft AI. Na službenom je blogu poručio da odbacuje narative o "utrci do opće umjetne inteligencije" i ekstremne poglede na budućnost tehnologije, bilo da se radi o utopiji ili propasti. Umjesto toga, njihov pristup je dugoročan i usmjeren na isporuku "opipljivih, specifičnih i sigurnih koristi za milijarde ljudi", stavljajući ljudsku dobrobit i kontrolu na prvo mjesto, ispred strogo tehnološkog cilja.
Prema Microsoftu i Suleymanu, ključni izazov kod razvoja superinteligencije jest kako kontrolirati i osigurati sustav koji je po svojoj prirodi dizajniran da postane inteligentniji od ljudi. U objavi se priznaje da trenutačno nitko u industriji, od programera do stručnjaka za sigurnost, nema pouzdan odgovor na to pitanje. Upravo zato, HSI pristup nudi alternativu koja bi trebala izbjeći najekstremnije rizike.
Vizija HSI-ja temelji se na razvoju niza superinteligencija specifičnih za određene domene, što predstavlja manji rizik od jedne opće i nekontrolirane superinteligencije. Takav pristup, kako navode, osigurava da čovječanstvo "ostane na vrhu hranidbenog lanca" te da umjetna inteligencija uvijek radi u interesu ljudi, kao podređena i kontrolirana tehnologija koja ne može "otvoriti Pandorinu kutiju".
Primjena u tri područja
Kao tri ključna područja u kojima će se primjenjivati humanistička superinteligencija, Microsoft AI ističe osobne AI asistente, medicinu i čistu energiju. Svatko tko to želi imat će pristup jeftinom AI "suputniku" koji će mu pomagati u učenju, produktivnosti i kreativnosti, prilagođavajući se individualnim potrebama korisnika i smanjujući svakodnevno mentalno opterećenje. U obrazovanju, primjerice, to može donijeti potpuno personalizirane metode učenja i obrazovne kurikule.
U medicini se predviđa razvoj "medicinske superinteligencije" koja će omogućiti dijagnostiku na stručnoj razini i planiranje liječenja dostupno svugdje u svijetu. Kao primjer navodi se Microsoftov sustav MAI-DxO, koji je u rješavanju teških dijagnostičkih slučajeva iz časopisa New England Journal of Medicine postigao 85% točnosti, u usporedbi s ljudskim liječnicima čija uspješnost ne prelazi 20%.
U energetici, AI bi trebao odigrati ključnu ulogu u pronalasku jeftine i lako dostupne obnovljive energije do 2040. godine, kao i u razvoju novih materijala te optimizaciji postojećih resursa. AI će pomoći u stvaranju i upravljanju novim procesima za osmišljavanje i primjenu znanstvenih otkrića. Ti napreci omogućit će proizvodnju raznih inovacija, od novih ugljično negativnih materijala do znatno jeftinijih i lakših baterija. Također će dovesti do učinkovitijeg korištenja postojećih resursa poput mrežne infrastrukture, vodnih sustava, proizvodnih procesa i lanaca opskrbe. Sustav će predlagati i pomagati u provedbi održivih strategija za uklanjanje ugljika iz atmosfere, a očekuje se da će potaknuti i ključna otkrića koja će (napokon) omogućiti korištenje fuzijske energije.