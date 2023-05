Zašto Googleov Bard nije dostupan u EU?

Google je na svojoj ovotjednoj konferenciji I/O velik naglasak stavio na tehnologije umjetne inteligencije, koje će ući na velika vrata u njihove brojne proizvode i usluge. Među ostalim, mnogi su sa zadovoljstvom popratili činjenicu da je njihov odgovor na ChatGPT, umjetno inteligentni chatbot Bard, pušten u javnost i dostupan "svima", bez liste čekanja. Objava je formulirana kao globalna dostupnost Barda, na 180 tržišta, pa su mnogi (kao i mi) pohitali isprobati ga. Međutim, dočekala nas je tek poruka kako Bard trenutačno nije dostupan u našoj zemlji.

Sličan problem primijetili su korisnici diljem EU, pa je potom postalo jasno da niti na jednom od 27 tržišta europskog bloka Google nije aktivirao pristup svojem novom chatbotu. Naravno, uvijek ga možete "zavarati" korištenjem VPN-a i virtualnom promjenom lokacije s koje mu pristupate, ali to nije poanta – bitno je ono zbog čega Google nije službeno donio svoj najiščekivaniji alat u Europsku uniju.

Propisi, propisi, propisi…

Kao prvi, očigledni odgovor, nameće se stroga europska Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), zbog koje je nedavno i ChatGPT bio onemogućen na području Italije. Tada su regulatori zahtijevali da OpenAI osigura provjeru dobi korisnika i uskladi svoje upravljanje osobnim podacima s europskim pravilima, a tek nakon toga ChatGPT je mogao biti ponovno stavljen u funkciju.

Nadalje, ovoga je tjedna također predstavljen prijedlog Akta o umjetnoj inteligenciji, nove regulative koja će za cilj imati "na adekvatan način pripremiti društvo i zajedničko tržište na promijenjene okolnosti koje donosi umjetna inteligencija". Ta pravila odnose se na sve tehnologije strojnog i dubokog učenja, a posebice su stroga za one tehnologije za koje se procijeni da je rizik od mogućih štetnih posljedica za društvo veći. Moguće je da se u Googleu ne žele zalijetati, pa u javnost pustiti alate, koje bi onda morali značajno mijenjati ili im naknadno ograničavati pristup zbog zahtjeva europskih regulatora.

Službenog odgovora iz Googlea nema, no s portala WinFuture za pojašnjenje su pitali – Bard. On im je, kao što možete vidjeti u nastavku, odgovorio upravo kako je bilo očekivano. Sustav trenutačno nije potpuno usklađen s GDPR-om, a kada se to dogodi, postat će dostupan i na području Europske unije. Bardov odgovor spominje i druge čimbenike i moguće dodatne dozvole, koje bi kompanija možda morala ishoditi prije puštanja chatbota u javnost.