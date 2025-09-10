UAE predstavio AI model koji parira divovima poput OpenAI-ja

Istraživači iz Abu Dhabija objavili su K2 Think, open-source AI model za napredno rezoniranje koji, unatoč manjoj veličini, postiže rezultate usporedive s vodećim modelima iz SAD-a i Kine

Bug.hr srijeda, 10. rujna 2025. u 06:55

Ujedinjeni Arapski Emirati napravili su značajan korak u globalnoj utrci u razvoju umjetne inteligencije. Kako prenosi Wired, istraživači s tamošnjeg sveučilišta predstavili su open-source model koji se u sposobnostima naprednog rezoniranja može mjeriti s najboljim američkim i kineskim rješenjima, što je jasan pokazatelj da se velika ulaganja te nacije u AI počinju isplaćivati.

Novi model, nazvan K2 Think, djelo je istraživača sa Sveučilišta za umjetnu inteligenciju Mohamed bin Zayed (MBZUAI) smještenog u Abu Dhabiju. Riječ je o jednom od prvih takozvanih "suverenih" AI modela koji uključuje napredne tehnike potrebne za rezoniranje, a besplatno ga je na raspolaganje stavio G42, tehnološki konglomerat iz Emirata podržan od strane državnih investicijskih fondova. Zanimljivo je da G42 pokreće model na klasteru Cerebras čipova, koji predstavljaju alternativu dominantnom hardveru tvrtke Nvidia.

K2 Think je doprinos UAE-a globalnom natjecanju u demonstraciji snage u tehnologiji za koju se očekuje da će imati goleme ekonomske i geopolitičke implikacije. Iako se SAD i Kina smatraju dominantnim igračima, mnoge manje, ali bogate nacije također se utrkuju u razvoju vlastitih "suverenih" AI modela.

Ono što K2 Think čini posebnim jest njegova relativno skromna veličina od 32 milijarde parametara. Ne radi se o potpunom velikom jezičnom modelu (LLM), već o modelu specijaliziranom za rezoniranje, sposobnom odgovarati na složena pitanja kroz proces koji simulira promišljanje, umjesto brzog sintetiziranja informacija. Istraživači tvrde da za takve zadatke postiže rezultate usporedive s modelima za rezoniranje tvrtki OpenAI i DeepSeek, koji imaju više od 200 milijardi parametara.

"Ovo je tehnička inovacija ili, po mom mišljenju, disrupcija", izjavio je Eric Xing, predsjednik MBZUAI-ja i vodeći istraživač na projektu. Xing objašnjava da model demonstrira posebno učinkovitu kombinaciju nekoliko nedavnih tehničkih inovacija. To uključuje fino podešavanje na dugim nizovima simuliranog rezoniranja, agentski proces planiranja koji probleme razlaže na različite načine te učenje s potkrepljenjem (reinforcement learning) koje model trenira da dođe do provjerljivo točnih odgovora.

"Kako postići da manji model funkcionira jednako dobro kao i znatno snažniji – to je lekcija koju drugi mogu naučiti od nas", dodao je Xing. Naglasio je da je K2 Think razvijen korištenjem nekoliko tisuća GPU-ova, a plan je u narednim mjesecima integrirati ga u potpuni LLM.

Vodstvo UAE-a uložilo je milijarde kako bi se pozicioniralo kao strateški važno istraživačko središte, smanjujući svoje veze s Kinom u zamjenu za pristup američkoj tehnologiji potrebnoj za treniranje najnaprednijih modela. Peng Xiao, izvršni direktor G42, izjavio je: "Dokazujući da manji modeli s boljim resursima mogu parirati najvećim sustavima, ovo postignuće pokazuje kako Abu Dhabi oblikuje sljedeći val globalnih inovacija."



