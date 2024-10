Apple TV+ i Amazon Prime sklopili partnerstvo, je li time okončan "streaming rat"?

Uključivanje Apple TV+ u Amazon Prime iznenađenje je za industriju streaminga, posebno jer se radi o dva velika konkurenta. No, to više govori o tome kamo ide streaming industrija, ne samo na američkom, već i na globalnom tržištu. Hoće li pretplatnici imati koristi od završetka "streaming ratova"?

SAD je najveće pojedinačno tržište za streaming usluge. Vodeće streaming platforme poput Netflixa, Disney+ i Amazon Prime Videa prisutne su u gotovo 85% američkih kućanstava. Međutim, profitabilnost varira. Netflix, kao dugogodišnji lider, ostvaruje značajne profite, dok noviji igrači poput Disney+ i HBO Max još uvijek ulažu znatna sredstva u razvoj sadržaja i infrastrukture.

Svugdje iste brige: troškovi, konkurencija, prihodi

Slično je i u Europi. Europsko tržište streaminga također bilježi snažan rast. Procjenjuje se da će do 2025. godine vrijednost ovog tržišta premašiti 100 milijardi eura. Zemlje poput Velike Britanije, Njemačke i Francuske predvode u usvajanju streaming usluga. Ključni trend u Europi je porast lokalnog sadržaja, a EU uvodi nove propise koji zahtijevaju da streaming platforme uključuju određeni postotak europskog sadržaja.

Ono što je zajedničko svim streaming platformama su iste brige: visoki troškovi produkcije originalnog sadržaja te rastuća konkurencija koja vodi do veće borbe za pretplatnike i marketinške prihode. Tu su i ulaganja za tehnološko poboljšanje streaming kvalitete.

Konsolidacija i budućnost streaminga

Partnerstvo Apple TV+ i Amazon Prime moglo bi biti uvod u novi trend među streaming servisima. Nuditi paket usluga koji bi uz Prime Video sadržavao Apple TV+ s Max, Paramount+, Discovery+, Showtime i Stars, Amazon se pozicionira kao središnje mjesto za sve potrebe streaminga, eliminirajući potrebu za višestrukim aplikacijama i sustavima naplate. Nešto slično kako se dogodilo da Amazon postane mega trgovina za sve, slikovito rečeno, od igle do lokomotive, sad se širi na streaming servise. Dogovor koristi objema stranama: Apple dobiva povećanu vidljivost i potencijalni rast pretplatnika, dok Amazon obogaćuje svoju ponudu sadržaja unutar Prime Video ekosustava.

Zašto se partnerstvo isplati Appleu?

Ako se želi dodati Apple TV+ na Prime Video, cijena je 9,99 dolara mjesečno. Cijena Amazon Prime Videa ovisi o tome jeste li pretplaćeni na Amazon Prime sa ili bez reklama, u rasponu od 8,99 do 17,89 dolara. Ako bi se s pretplatničke strane gledalo, nema uštede u tome je li pretplata na Apple TV+ izravno od Applea ili preko Primea, jer je cijena ista. Radi se o paketu koji za američke gledatelje znači samo komotnost i povezanost s Alexa sustavom, ali za Apple puno više.

Ono što je različito kod pretplate izravno na Apple jest da TV dolazi u paketu Apple One s drugim uslugama, npr. iCloud+, Music, Arcade, Fitness, News+, što mnogi koriste jer je cijena, ovisno o kombinaciji, od 19,95 do 37,95 dolara. Što se tiče Applea, on će i dalje prodavati svoje pretplate jer se malo tko pretplaćuje samo na Apple TV+. Više je pretplatnika koji uzimaju neki skup servisa, recimo TV i Music i slične kombinacije.

Koja je onda korist za Apple ako daje istu cijenu pretplate direktno ili preko Amazona, gdje gubi jer daje proviziju? Apple TV+ ima relativno malo pretplatnika u odnosu na Amazon Prime Video i treba mu šira publika da bi se privuklo više pretplatnika, čak i uz manju zaradu. Apple ima oko 25 milijuna, a Prime Video 200 milijuna, od toga 180 u SAD.

Trenutno vrlo popularna serija na Apple+: Slow Horses

Utjecaj na industriju

Streaming tržište postaje sve zasićenije, s brojnim paketima i uslugama koje se pojavljuju. Ovo partnerstvo moglo bi pojednostaviti proces pretplate za korisnike Prime Videa koji nisu upoznati s Apple TV+. Istovremeno, industrija se okreće prioritiziranju profitabilnosti nad rastom broja pretplatnika, a partnerstva i konsolidacija mogu pomoći u smanjenju troškova i povećanju prihoda.

Na Amazon Prime Video vratila se druga sezona vrlo popularne serije Tulsa King

Dogovor Amazona i Applea kao partnera, a ne samo konkurenata, potencijalno znači kraj "streaming ratova". Partnerstva poput ovog mogu olakšati globalnu ekspanziju streaming usluga korištenjem postojeće međunarodne infrastrukture. Analitičari industrije predviđaju da bi ovo moglo dovesti do više sličnih dogovora između glavnih streaming igrača u budućnosti. Ostaje otvoreno pitanje što će od te konsolidacije dobiti pretplatnici.