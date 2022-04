Na Netflixu sada možete filmove i serije ocijeniti i dvostrukim palcem gore

Gotovo sve društvene mreže, forumi i platforme za distribuciju ili streaming sadržaja imaju ugrađen neki oblik ocjenjivanja. Najčešće se on sastoji od davanja jedne do pet ili deset zvjezdica, ili pak glasanjem palcem gore (like), palcem dolje (dislike) i sličnim upvote/downvote tipkama.

To pak navodi vlasnike tih servisa da pokušavaju dobiti što korisnije informacije o svojim sadržajima na temelju glasova, ili pak da bolje ugode algoritme koji korisnicima preporučuju nove sadržaje, na temelju onoga što su ranije lajkali ili dislajkali. Posljednji veliki eksperiment koji smo vidjeli po tom pitanju je onaj YouTubeov, u kojem je cijela video platforma ostala bez prikaza broja dislajkova – jer će to, valjda, spriječiti zlonamjerne masovne napade glasanjem s palcem dolje.

Za bolje preporuke

U suprotnom smjeru je sada krenuo Netflix, objavivši da se filmove i serije na njihovom servisu od sada može ocijeniti palcem dolje ili gore, kao i inače, ali i – dvostrukim palcem gore. Ovaj "dupli lajk" ima za cilj pružiti gledateljima mogućnost da njime označe kada im se nešto ne samo sviđa, nego im se baš jako jako sviđa.

Prikaz broja ovakvih glasova nije javno dostupan, niti utječe na pozicioniranje sadržaja na cijeloj platformi, već služi isključivo tome da algoritmi "nauče" kako pojedinom korisniku što bolje i kvalitetnije preporučiti one sadržaje koji će mu se dopasti. Za dobivanje dodatnih je informacija, kažu, bilo potrebno uvesti i ovu opciju, jer samo palac dolje ili gore nisu bili dovoljni. Svojim pretplatnicima iz Netflixa savjetuju da dvostruki palac gore iskoriste kako bi označili najdraže im filmove i serije, a oni će im potom češće preporučivati sadržaje tog tipa, istih producenata i slično.