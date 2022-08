Piratstvo u prvoj polovici godine poraslo za čak 25%

Direktor kompanije MUSO, koja prati trendove u piratskom korištenju audiovizualnih sadržaja, pojasnio je okolnosti koje su dovele do naglog porasta digitalnog piratstva u cijelom svijetu

Danas je u ponudi više legalnih streaming servisa nego ikada prije, no to nije dovelo do smanjenja digitalnog piratstva – baš naprotiv. Prevelik izbor i previše servisa koje je potrebno plaćati kako bi se gledali najnoviji sadržaji različitih izdavača "otjerali" su korisnike natrag prema raznim piratskim servisima. Shodno tome, u prvoj polovici ove godine, u usporedbi s istim razdobljem lani, kompanija MUSO zabilježila je 25% veću piratsku aktivnost.

Brojne okolnosti utjecale na pad broja pretplatnika

No, trenutačno se u svijetu poklopilo više čimbenika koji su doveli do velikog porasta popularnosti piratskih sadržaja, poručuje direktor MUSO-a, Andy Chatterley. Kao prvo, kaže, usred smo inflacije kakvu razvijena tržišta poput SAD-a nisu vidjela od 1970-ih godina. Poskupljenje energenata i ostalih troškova života, pogotovo uz rat u Ukrajini i još svježe sjećanje na koronakrizu, doveli su do velike nesigurnosti kod potrošača. U skladu s time, brojna kućanstva počela su pomnije pratiti kućni budžet i iz njega uklanjati nepotrebne troškove – luksuz i zabava prvi su, tako, "srezani", a među njima su se našle i pretplate na Netflix i slične servise.

Ove su okolnosti došle otprilike u isto vrijeme s poskupljenjem Netflixa i Amazonovog Primea na vodećim tržištima, pa je i to dovelo do "bijega" korisnika s tih servisa. No, kako piše Chatterley, gledatelji nisu zaboravili niti prestali gledati svoje omiljene filmove i serije – samo ih sada u većoj mjeri gledaju ilegalno, jer ne žele mjesečno plaćati cijenu usporedivu s punim rezervoarom goriva, samo da bi mogli imati aktivnih više pretplata na streaming usluge.

MUSO CEO & Co-Founder Andy Chatterley's latest Forbes article discusses digital piracy rising in the face of squeezed household budgets and subscription cancellations. #digitalpiracy #netflix #subscriptioneconomy #videoondemandhttps://t.co/4mDDE8fTAJ — MUSO (@MUSOdotcom) August 2, 2022

Rješenje – sveobuhvatni video servis?

Podaci koje MUSO prikuplja pokazuju i da su navike gledatelja ostale iste. Na primjer, serija Stranger Things jednako je popularna i na Netflixu kao i na piratskim stranicama.

Kako se, dakle, boriti protiv toga? Chatterley kaže da je dobar primjer Spotify, usluga koja pruža streaming gotovo sve glazbe na svijetu, po jednoj jedinstvenoj cijeni. Kada bi postojala sveobuhvatna platforma za video streaming, koja bi pretplatnicima pružila dobru vrijednost za uložen novac, piratstvo bi automatski postalo manje poželjno. Međutim, ovaj scenarij smatra utopijom, budući da kompanije ulažu milijarde u sadržaje koje potom žele zadržati ekskluzivno na svojim platformama.

Nastavi li se ovaj trend, streaming servisi mogli bi iskusiti da im "dolazi zima". Nastavit će gubiti pretplatnike u dogledno vrijeme, a sve gledatelje koji su odustali od plaćanja za video sadržaje, piratske će stranice vrlo spremno dočekati.