Streaming usluga Formule 1 kreće u svibnju

"Oktanski cirkus", kako ga se kolokvijalno naziva – Svjetsko prvenstvo u Formuli 1 – prošle je godine dobilo nove vlasnike koji žele ovaj sport sve više približiti gledateljima i pridobiti novu, mlađu publiku. U skladu s tom vizijom prije početka ove sezone najavili su da će gledatelji od kuće, iz cijeloga svijeta, moći stare utrke i prijenose novih gledati na novoj usluzi F1 TV, koja bi trebala funkcionirati na principu mjesečne pretplate. Dakle, nešto poput Netflixa za F1.

No, iako je sezona počela 25. ožujka, a ovoga vikenda održala se već treća Velika nagrada ove sezone, usluga još nije lansirana. Najnovije informacije govore kako će bez streaminga uživo proteći još jedna utrka, ona u Azerbajdžanu. Stoga bi prva utrka Formule 1 koja će biti pokrivena ovim oblikom prijenosa trebala biti Velika nagrada Španjolske, 13. svibnja.

F1 TV omogućit će prijenose bez reklama

F1 u priopćenju navodi da će usluga F1 TV Pro koštati 8 do 12 dolara na mjesec, kao što se i ranije govorilo. Cijena će varirati od države do države, a u objavi nije nedvosmisleno razješnjeno hoće li pretplatnici moći birati pa plaćati ovu naknadu samo za mjesece kada žele gledati utrke, ili će se morati obvezati na plaćanje cijele sezone – za što bi cijena trebala biti od 70 do 150 dolara na godinu.

Usluga F1 TV Access trebala bi biti značajno jeftinija, a gledateljima će omogućiti praćenje utrka kroz "live timing" i audio komentar, kao i gledanje najzanimljivijih dijelova svih utrka u montaži složenoj nakon utrke – i bit će pokrenuta u gotovo cijelom svijetu.

Za početak će obje usluge biti dostupne samo putem internetskih preglednika, a aplikacije za iOS, Android i Amazon Fire trebale bi biti dostupne nedugo nakon lansiranja usluge. Za sada još nije poznat niti konačan popis zemalja u kojima će se Formula 1 moći gledati putem ove usluge, jer isti najviše ovisi o ugovorima za televizijske prijenose koje imaju lokalne TV kuće.