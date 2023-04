Ujedinjeni HBO Max i Discovery Plus postat će samo Max, prvo u SAD-u, a onda i kod nas

Streaming usluga HBO Max spojit će se sa servisom Discovery+, budući da imaju istog vlasnika, medijsku korporaciju Warner Bros Discoveryja. Samim time doći će i do rebrandinga

Službeno je objavljeno ono o čemu se govori već mjesecima: spajanjem streaming servisa Discovery Plus i HBO Max, pod istom kapom koncerna Warner Bros Discovery, doći će do promjene u oblicima pretplate, sadržaju, ali i imenu jedne od najpopularnijih streaming usluga u svijetu. Na tržištu SAD-a od 23. svibnja Discovery Plus i HBO Max bit će ujedinjeni u jednu platformu, nazvanu jednostavno – Max.

Na njoj će se moći gledati sadržaji produkcijskih studija Warner Bros, HBO i Max originalni sadržaji, potom oni iz kataloga DC-a, Discovery Channela, TLC-a i ostalih kanala u vlasništvu iste medijske korporacije.

Tri razine pretplate

Uz novo ime i širu ponudu sadržaja dolaze i novi razredi pretplata. Osnovna pretplata, u kojoj će se gledateljima povremeno prikazivati reklame, koštat će 9,99 dolara na mjesec. Standardni plan bez reklama i s mogućnošću preuzimanja do 30 sadržaja za offline gledanje koštat će američke gledatelje 15,99 dolara mjesečno. Najskuplja opcija, s 4K UHD rezolucijom i 100 offline sadržaja, iznosit će 19,99 dolara na mjesec. Iz Warner Bros Discoveryja napominju da će postojećim pretplatnicima na HBO Max uvjeti pretplate ostati nepromijenjeni.

Sve gore navedeno za sada vrijedi samo za tržište SAD-a, ali je sasvim izvjesno da će uskoro Max stići i k nama. Na službenim stranicama o tome za sada nema previše detalja, piše samo da je u planu lansiranje usluge u više zemalja te kako će više informacija o tome biti poznato u narednim mjesecima. Sve dok nam ne stigne novi Max, gledateljima iz Hrvatske ostaje na raspolaganju poznati HBO Max.

S tehničke strane

Najavljena su i tehnička poboljšanja usluge, pa će tako reprodukcija biti više kvalitete (iako ne navode hoće li, i koliko, povećati bitrate). Nudit će se i dodatne opcije personalizacije unutar aplikacije, koja će biti potpomognuta strojnim učenjem kako bi svakom gledatelju pružila sadržaj koji je za njega relevantan. Bit će tu i nekoliko razina dječjih profila, ovisnih o dobi djece, a ističe se i jednostavnija navigacija kroz sadržaj.

Pretplatnici na najskuplji će paket imati mogućnost gledati sadržaje u 4K UHD kvaliteti, popraćene kvalitetnim zvukom, u skladu sa standardom Dolby Atmos.