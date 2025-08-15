Putnik se katapultirao iz zrakoplova F-15 prije polijetanja

Neobičan incident dogodio se u zračnoj bazi Barnes u Massachusettsu, kad je sa stražnjeg sjedala vojnog zrakoplova F-15D Eagle katapultiran putnik koji je tamo bio na "motivacijskom letu"

U zračnoj bazi Barnes američke Nacionalne garde, smještenoj u mjestu Westfield, savezna država Massachusetts, prije nekoliko dana došlo je do incidenta s putnikom u jednom vojnom mlažnjaku. Naime, tijekom priprema za "motivacijski let" putnik sa stražnjeg sjedala katapultirao se iz kabine, dok je zrakoplov F-15D Eagle još rulao po pisti.

Neslužbene informacije govore da je bila riječ o letu kakav se s vremena na vrijeme, kao nagrada, organizira tamošnjem vojnom osoblju koje inače ne leti na zrakoplovima. Putnik je navodno bio član tima za regrutiranje u 104. borbenom krilu Nacionalne garde (a ne "obični" civil kao u sličnom slučaju iz Francuske otprije nekoliko godina).

Sjedalo ugrađeno u ovaj zrakoplov tipa je McDonnell Douglas ACES II i podržava katapultiranje u uvjetima "nula-nula" – dakle, pri nultoj visini i brzini kretanja. Ipak, takvi su slučajevi rijetki, a u tim je situacijama i vrlo visoka opasnost od ozljede za katapultiranu osobu.

Na Internetu se pojavio video incidenta u kojem se ne vidi mnogo detalja, ali su jasno vidljivi F-15 bez odbačene kupole, oblak dima i katapultirani putnik pored piste zajedno s padobranom. Službenih informacija o incidentu i stanju izbačenog putnika za sada nema.