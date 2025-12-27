Rafalei od početka godine preuzimaju nadzor hrvatskog neba

Zadaće "air policinga" koje su privremeno za nas obavljali Mađari i Talijani, od 1. siječnja preuzet će ponovno Hrvatsko ratno zrakoplovstvo s potpuno obučenim pilotima i novom flotom Rafalea

Otkako je stara flota MiG-ova umirovljena, a Rafalei ostali jedini aktivni borbeni mlažnjaci Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zadaću "air policinga", odnosno čuvanja zračnog prostora, za Hrvatsku su obavljale Italija i Mađarska sa svojim Eurofighterima i Gripenima. Bilo je tako od početka prosinca prošle godine, dok su piloti naših Rafalea prolazili sve potrebne obuke i dok novi zrakoplovi nisu postali spremni za preuzimanje svih zadaća. No, tom prijelaznom razdoblju dolazi kraj, jer će s prvim danom 2026. godine Hrvatsko ratno zrakoplovstvo potpuno preuzeti kontrolu nad našim nebom, piše HRT.

"Air policing" pod našom kontrolom

Eskadrila od dvanaest višenamjenskih borbenih zrakoplova štitit će naš zračni prostor nakon što su hrvatski piloti u potpunosti završili obuku za njih i zadatke koji im predstoje. Od 1. siječnja Rafalei i službeno preuzimaju "air policing" u sklopu NATO-ova sustava nadzora i zaštite zračnog prostora.

Intenzivnom obukom osoblja u procesu uvođenja u operativnu uporabu višenamjenskog borbenog zrakoplova Rafale postignuta je razina spremnosti za provedbu zadaće zaštite zračnog prostora u miru u sklopu NATINAMDS-a. Zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, prema svim važećim NATO standardima i procedurama te nacionalnim propisima, kaže MORH.

MORH/ F. Klen

"Trenutačno ćemo nadzirati i štititi naš zračni prostor u sklopu NATO-ove integrirane protuzračne i proturaketne obrane, u okviru takozvanog 'air policinga'. To je je kolokvijalni naziv za mirnodopski nadzor i zaštitu zračnog prostora i s višenamjenskim borbenim avionom bit ćemo aktivan sudionik 365 dana, 24 sata dnevno, danju i noću, u petnaestominutnoj pripravnosti", rekao je za HRT brigadir Krešimir Ražov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te dodao: "Naši piloti, tehničari, inženjeri i oružari spremni su za ovu zadaću, spremni su dežurati u timovima. Polijeće se za 15 minuta u mirnodopskom dijelu ako je zrakoplov izgubio komunikaciju ili nije identificiran; odmah se pokreće takozvani Alpha Scramble ili Active Scramble, dolazi do identifikacije, upozorenja i ispraćanja potencijalne prijetnje iz zračnog prostora".

Uz flotu Rafalea, koji će u narednim godinama dobiti i nadogradnju na najmoderniju opremu, hrvatsko nebo štitit će i nadzirati i novo nabavljeni dronovi Bayraktar TB2, kao i novi sustav protudronske obrane, za koji su nedavno potpisani ugovori.