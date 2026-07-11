Timelapse: kako je srušen Vjesnik

Servis LiveCamCroatia mjesecima je snimao postupno nestajanje zgrade Vjesnika u Zagrebu, a nakon što je uklanjanje dovršeno, objavili su i zanimljiv timelapse video koji sve sažima u dvije minute

Nakon dugotrajnih administrativnih procedura, žalbenih postupaka i neizvjesnosti oko javnog natječaja, pa potom i problema s azbestom te mehanizacijom, uklanjanje Vjesnikova tornja u Zagrebu uspješno je privedeno kraju. Nekadašnji prepoznatljivi simbol zagrebačke panorame i medijske povijesti u potpunosti je uklonjen nakon što je u velikom požaru, krajem prošle godine, pretrpio teška konstrukcijska oštećenja.

Sve je snimljeno

Stručne procjene pokazale su da sanacija objekta nije bila dugoročno isplativa ni održiva, zbog čega je bio pokrenut natječaj za njegovo potpuno rušenje. Zbog specifičnosti lokacije i same visine objekta, radovi su zahtijevali precizno logističko planiranje, postavljanje strogih zaštitnih zona te stalni nadzor statičara i sigurnosnih timova. Cijeli proces, od donošenja mehanizacije do uklanjanja posljednjih dijelova, odvijao se u fazama kako bi se maksimalno smanjio utjecaj na okolnu infrastrukturu, a trajao je gotovo pola godine.

Konstrukcija nekadašnjeg medijskog nebodera uklanjana je sustavno, kat po kat, uz primjenu specijalnih metoda kontroliranog rušenja. Kompleksnost ovog zahvata privukla je izniman interes javnosti, a građani iz cijele regije imali su priliku pratiti urbanu transformaciju Zagreba bez potrebe za dolaskom na samu lokaciju – putem prijenosa uživo na stranici LiveCamCroatia.

Taj je servis sada, nakon dovršetka uklanjanja Vjesnika, na YouTubeu objavio cjelovitu timelapse snimku, koja višemjesečni proces sažima u samo dvije minute. Snimka prikazuje sve ključne korake – od prvih pripremnih zahvata na terenu pa sve do završnog raščišćavanja lokacije.

Materijal je nastao zahvaljujući sustavu web kamera koje neprekidno, 24 sata dnevno, prate zbivanja u glavnom gradu i diljem Hrvatske. Kamera namijenjena praćenju Vjesnikova tornja postavljena je još u veljači, uoči završne faze radova, a zabilježila je dolazak specijalne mehanizacije, formiranje sigurnosnih perimetara i finalni nestanak ovog dijela zagrebačke povijesti.