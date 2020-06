Znali smo da Apple Watch "iskašljava" vodu, a sada imamo i snimku

Apple Watch je u dvije osnovne inačice, originalnoj i onoj nazvanoj Series 1, bio otporan tek na zapljuskivanje vode, dok su sve naprednije izvedbe, od Series 2 do današnjeg Series 5, dobile i mogućnost potapanja pod vodu (primjerice za vrijeme plivanja) bez opasnosti od oštećivanja uređaja. Kako ovaj pametni sat ima i ugrađene zvučnike, tu su i kanali i malene rešetke kroz koje zvuk mora izaći iz kućišta – no, kroz njih voda vrlo lako može ući u uređaj.

Kako bi spriječio oštećenje elektronike i omogućio normalnu reprodukciju zvuka i nakon plivanja, Apple je u pametni sat ugradio funkciju izbacivanja vode iz zvučničkog kanala – zvukom. Apple Watch ima tzv. Water Lock način rada, koji se aktivira početkom plivanja ili ručno, a koji će pripaziti da se voda zadrži samo tamo gdje je predviđeno. Nakon završetka mokrih aktivnosti, korisnik morati pratiti instrukcije na ekranu kako bi Apple Watch emitirao poseban zvuk i tako "iskašljao" vodu koju je netom prije toga "popio".

No, zašto mi uopće sada pišemo o funkcionalnosti koja je stara gotovo četiri godine? Povod za to dao nam je novi video s YouTube kanala The Slow Mo Guys. Koristeći kameru koja može snimati do 2.000 sličica u sekundi ova ekipa snimila je izbliza i u detalje kako izgleda proces izbacivanja mikrokapljica vode iz Apple Watcha.

Imate li pet minuta slobodnog vremena, svakako preporučamo da pogledate ovaj zanimljivi video. Snimljen je u slow motionu makro lećom, usporen oko 80 puta, pa se mogu vidjeti svi detalji ciklusa u kojem Apple Watch u deset impulsa izbacuje kapljice kroz svoje rešetke zvučnika.