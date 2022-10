Američkim vojnicima je zlo od Hololensa i misle da je opasan na bojnom polju

Američka vojska dogovorila je s Microsoftom isporuku čak 120.000 setova za proširenu stvarnost, nastalih na temelju Hololensa, ali nadograđenoga prema potrebama vojnika. Ovaj ugovor, vrijedan 480 milijuna dolara, s mogućnošću proširenja na 22 milijarde kroz deset godina, polako se počinje ispunjavati, a prve isporuke testnih setova obavljene su ove godine.

Potrebne dorade

Prve od oko 5.000 jedinica integriranog vizualnog sustava za proširenje stvarnosti (IVAS) stavljene su na raspolaganje vojnicima, no inicijalne povratne informacije, kako se doznaje, nisu baš obećavajuće. "Poginuli bismo zbog toga", navodno je samo jedna od kritika s terena koje su stigle nakon prvih testiranja. Microsoftov prerađeni Hololens navodno emitira prejaku svjetlost dok je aktivan, otkrivajući time položaj svakog od vojnika. "Curenje" svjetlosti iz njegovog zaslona vidljivo je, kažu, s udaljenosti od više stotina metara. No, to nije sve.

Osim što je uređaj na ovaj ili onaj način zakazao u četiri od šest operativnih pokaznih vježbi na kojima je testiran, ograničava vidno polje vojnika, a prevelika masa otežava im i kretanje. Vojnici su te pojave prijavili kao ozbiljne nedostatke koji mogu utjecati na pozitivan ishod njihovih misija. K tome, čak 80% njih je osjećalo i fizičke posljedice – vrtoglavicu, glavobolju, zamor očiju ili mučninu.

Nakon testiranja, obavljenih tijekom svibnja i lipnja ove godine, Pentagon je izradio i izvješće na 79 stranica te o svemu obavijestio dobavljača. Taj su dokument navodno sada vidjeli i novinari Bloomberga te objavili kako je vrlo izgledno da vojnici na terenu neće dobiti novi IVAS sustav sve dok otkriveni nedostaci ne budu potpuno otklonjeni.