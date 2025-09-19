Samsung odgodio predstavljanje naglavnika koji će konkurirati Appleovom Visionu Pro

Iako je Samsungov prvi VR/AR naglavnik trebao biti predstavljen krajem rujna, čini se da se to ipak pomaknulo na drugu polovicu listopada

Samsungov prvi VR/AR naglavnik temeljen na Androidu XR, Project Moohan, ipak neće biti predstavljen 29. rujna kako se ranije nagađalo. Prema novim informacijama iz Južne Koreje, predstavljanje je pomaknuto na 21. listopada, a uređaj će odmah nakon toga stići u prodaju.

Iako se Samsung nije o ovome oglasio, kao neslužbeni razlog odgode navodi se „usklađivanje internih marketinških strategija“. To vjerojatno znači da žele izbjeći predstavljanje svog naglavnika s predstavljanjima drugih uređaja, kao što je, primjerice, njihov prvi trostruko sklopivi mobitel Galaxy Z TriFold.

U svakom slučaju, navodno planiraju prodati oko 100.000 primjeraka, ali ta će se prognoza naravno mijenjati ovisno o interesu tržišta. Na korejskom bi tržištu cijena ovog naglavnika trebala biti oko 1.200 eura, što je znatno povoljnije od glavne konkurencije - Appleovog Visiona Pro.

Project Moohan će inače imati gustoću piksela od oko 3.800 ppija, čime se nadmašuje Appleov Vision Pro te će dolaziti sa Snapdragon XR2+ Gen 2 SoC-om i 16 GB RAM-a.