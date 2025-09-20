Apple priprema Vision Pro s 2-nanometarskim R2 čipom

Uloga R1 čipa u prvoj generaciji Vision Proa bila je obrada podataka s kamere, senzora i mikrofona, a R2 trebao bi raditi isto to, samo uz još bolje performanse i manju potrošnju energije

Appleov sljedeći Vision Pro dobit će R2 čip, vlastiti koprocesor izrađen na TSMC-ovom naprednom 2-nanometarskom procesu. Riječ je o nasljedniku sadašnjeg R1 čipa, koji u prvoj generaciji Vision Proa obrađuje podatke s kamera, senzora i mikrofona, uključujući praćenje očiju, pokreta ruku i položaja glave.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, R2 će zadržati istu ulogu, ali uz bolje performanse i manju potrošnju energije zahvaljujući naprednijoj proizvodnoj tehnologiji. Time bi Apple mogao dodatno unaprijediti preciznost i odzivnost svojih AR/VR naočala, koje se oslanjaju na kontinuiranu obradu kompleksnih ulaznih signala.

Paralelno s time, iPhone 18 trebao bi biti prvi Appleov pametni telefon s vlastito razvijenim C2 modemom, koji će raditi u paru s A20 čipom, također izrađenim na TSMC-ovom 2nm procesu, istoj tehnologiji koja će pokretati i novi Vision Pro.

Iako Apple još ništa nije službeno potvrdio, glasine kruže da bi osvježeni Vision Pro mogao stići već ove godine, no potpuno nova generacija očekuje se tek 2027. godine. Još nije poznato hoće li upravo nadolazeće izdanje ili pak sljedeća generacija biti prvi uređaj koji će koristiti novi R2 čip.