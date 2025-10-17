Appleov M5 SoC stiže u 14-inčnom MacBook Pro i osvježenom Vision Prou

Uz osjetno povećanje performansi u AI zadacima, korisnici novog MacBooka Pro osjetit će i značajno poboljšanu autonomiju

Matej Markovinović petak, 17. listopada 2025. u 09:12
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Prvi uređaji s Appleovim novim M5 SoC-om su 14-inčni MacBook Pro te naglavnik Vision Pro koji zamjenjuje M2 SoC iz prethodnog modela. Nadogradnje u performansama poprilično su značajne, no za njih će trebati pošteno i platiti.

MacBook Pro 14 M5

Novi 14-inčni MacBook Pro s M5 SoC-om donosi 10-jezgreni CPU (četiri jezgre za performanse i šest za učinkovitost) te 10-jezgreni GPU s Neural Acceleratorom u svakoj jezgri. Apple tvrdi da novi model nudi do četiri puta brže AI performanse u odnosu na prethodni M4, a tu je i 16-jezgreni Neural Engine, kao i 30 posto veća propusnost memorije, koja sada iznosi 153 GB/s.

📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Usprkos tome, najveći pomak postignut je u trajanju baterije. Apple tvrdi da će novi MacBook Pro izdržati do 24 sata rada s jednim punjenjem, što je najduža autonomija u povijesti tog modela. Unatoč tome, kapacitet baterije ostaje isti kao kod M4 verzije (72,4 Wh), a u paketu dolazi 70-vatni USB-C punjač.

Ostatak specifikacija ostao je nepromijenjen pa tako laptop ima 14,2-inčni Liquid Retina XDR zaslon rezolucije 3.024 × 1.964, frekvenciju osvježavanja od 120 Hz, HDR svjetlinu do 1.600 nita te 12-megapikselnu kameru s funkcijom Center Stage za praćenje subjekta. Od priključaka tu su MagSafe, tri Thunderbolt 4 priključka, HDMI, SDXC čitač kartica i 3,5-milimetarski audio izlaz, dok bežična povezivost uključuje Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Novi MacBook Pro s M5 SoC-om dolazi u crnoj i srebrnoj boji, a cijene počinju od 1.799 eura za verziju sa 16 GB RAM-a i 512 GB pohrane. Prednarudžbe su već otvorene u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Francuskoj, Japanu i još nekoliko tržišta, dok će isporuke krenuti 22. listopada.

Vision Pro M5

Zahvaljujući M5 SoC-u, Vision Pro sada može prikazati 10 posto više piksela na micro-OLED zaslonima, što rezultira oštrijom slikom i čišćim prikazom teksta. Frekvencija osvježavanja povećana je sa 100 na 120 Hz, čime se postiže glađi prikaz pokreta, osobito pri gledanju sadržaja visoke rezolucije ili korištenju aplikacija proširene stvarnosti.

Apple ističe da novi SoC donosi i velik napredak u obradi AI zadataka, stoga ugrađene Appleove aplikacije sada rade do 50 posto brže, dok aplikacije trećih strana ostvaruju dvostruko bolje performanse u odnosu na prethodni model Visiona Pro.

📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Poboljšana je i autonomija baterije, koja sada iznosi do 2,5 sata u standardnom korištenju ili do 3 sata pri gledanju videa. Na žalost korisnika, novi Vision Pro nije lakši, naprotiv, teži je od prethodnika s ukupnom masom od 750 do 800 grama, ovisno o konfiguraciji Light Seal dodatka i trake za glavu. Za usporedbu, prethodni Vision Pro težio je između 600 i 650 grama, što je osjetna razlika.

Uz novi naglavnik, Apple je predstavio i dodatnu traku Dual Knit Band izrađenu 3D tehnikom pletenja, s gornjim i donjim remenom za stabilnije nošenje. Prodaje se zasebno po cijeni od 99 eura, a kompatibilna je i s ranijom verzijom Visiona Pro.

📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Što se tiče cijena, ona je i dalje poprilično paprena, ali nije se povećavala. To znači da će Appleov Vision Pro s M5 SoC-om imati početnu cijenu od 3.699 eura za model sa 256 GB memorije. Na tržište stiže 22. listopada.

 

 

