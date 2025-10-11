Ovako će izgledati Samsung Galaxy XR

Samsung bi za manje od dva tjedna trebao predstaviti Galaxy XR, njihov prvi VR naglavnik kojeg razvijaju sami od temelja

Samsungov dugo najavljivani VR naglavnik pod kodnim imenom Project Moohan sada je u potpunosti razotkriven. Uređaj će se, prema svemu sudeći, zvati Galaxy XR, a službeno predstavljanje očekuje se 21. listopada.

Prema procurjelim, ali još uvijek neslužbenim specifikacijama, Galaxy XR imat će dva 4K micro-LED zaslona s 4.032 ppija, što daje čak 29 milijuna piksela, značajno više nego što to nude Appleov Vision Pro ili Metin Quest 3.

Foto: Android Headlines

Pogonit će ga Qualcommov Snapdragon XR2+ Gen 2, dok će sustav kamera i senzora omogućavati praćenje ruku, očiju i okoline. Na prednjoj strani nalazit će se četiri senzora i dva na dnu za praćenje pokreta, dok će senzor blizine brinuti o sigurnosti korisnika detektirajući zidove i predmete u prostoriji. Unutrašnje kamere pratit će pokrete očiju, a dodatna AI obrada povećavat će preciznost praćenja, piše Android Headlines.

Samsung je poseban naglasak stavio i na udobnost i ergonomiju pa tako naglavnik ima mekane jastučiće, podesivu traku za glavu te touchpad i tipke za napajanje i glasnoću. Napajanje se dovodi kabelom s lijeve strane trake, dok se s desne nalazi upravljačka ploča.

Trajanje baterije procjenjuje se na 2 sata u standardnoj upotrebi i 2,5 sata pri gledanju videa, a uređaj teži 545 grama, nešto manje od Appleovog Visiona Pro, ali nešto više od Metinog Questa 3.

Foto: Android Headlines

Treba istaknuti i da će Galaxy XR doći s parom kontrolera koji podržavaju haptičku povratnu informaciju, što će biti posebno korisno u igrama i 3D aplikacijama. Prvi prikazi softvera pokazuju i novo sučelje naziva One UI XR, posebno prilagođeno proširenoj i virtualnoj stvarnosti.

Iako Samsung još nije službeno potvrdio datum izlaska, gotovo svi izvori ukazuju da će predstavljanje Galaxy XR-a održati 21. listopada, dok se početna cijena procjenjuje na najmanje 1.800 dolara.