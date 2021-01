YouTube će omogućiti rezanje tuđih videa i dijeljenje isječaka iz njih

Iz YouTubea ovoga su tjedna objavili kako su pustili u probni rad novu funkciju – YouTube Clips, koju su posljednjih godina zazivali kreatori sadržaja ali i korisnici kojima je zanimljivo izrezati dio videa i podijeliti ga putem društvenih mreža. Do sada su se za to morali poslužiti kakvim vanjskim softverom ili servisom, no pojavom YouTube Clipsa moći će to učiniti izravno unutar sučelja YouTubea.

Jednom kada opcija Clips u potpunosti zaživi, ispod svakog videa koji će je podržavati pojavit će se malena ikona škara. Pritiskom na istu dobit ćete mogućnost označiti isječak koji želite, u trajanju od 5 do 60 sekundi, dati mu naziv, te ga sačuvati kao vlastiti "clip". Kao takav, on će imati svoj jedinstveni URL koji će se moći podijeliti na društvenim mrežama, embedati unutar vlastitih stranica, poslati link e-mailom tj. s njime će se moći činiti bilo što što se inače može s videima s YouTubea.

Drugim riječima, isječak iz tuđeg videa moći će sasvim legalno i bez problema s autorskim pravima biti podijeljen dalje i tako dobiti "novi život".

Za sada YouTube ovu mogućnost tretira kao eksperimentalnu, pa ju je dao na raspolaganje tek manjem dijelu korisnika. Želite li se i sami osjećati kao ovi odabrani, na priloženom videu mogućnost izrezivanja "clipova" možete i sami isprobati.