Youtube Premium donosi još naprednih pokusnih funkcija

YouTube Premium, pretplatnički plan koji u Hrvatskoj košta 9,55 eura mjesečno, s vremena na vrijeme svojim pretplatnicima omogućava pristup nekim eksperimentalnim funkcijama, koje potom ponekad pronađu i put do svih korisnika te postanu dijelom redovnog korisničkog sučelja. Ovog puta iz YouTubea su za pretplatnike pripremili pet novih dodataka, plus jednu pogodnost rezerviranu samo za pretplatnike iz SAD-a.

Svega po malo

Oni koji plaćaju YouTube Premium sada će moći uživati u još višoj kvaliteti zvuka, kako na osnovnom YouTubeu, tako i na glazbenom servisu YouTube Music, uključenome u pretplatu. Ona će ići do 256kbps, "s više jasnoće i dubine", kažu.

Gledateljima na iOS-u će biti omogućeno kratke vertikalne sadržaje, YouTube Shorts, gledati u načinu rada "slika u slici", a u tom će operacijskom sustavu Shortsi moći biti uključeni u "pametni" download, što znači da će se oni, za koje algoritam zaključi da su gledatelju zanimljivi, moći na uređaj preuzeti automatski, sa svrhom gledanja bez internetske veze.

Na webu će biti omogućena opcija, ranije dostupna i na mobilnim uređajima, "jump ahead". Ona omogućava da se reprodukcija jednim klikom prebaci na najzanimljivije dijelove videa, odnosno da se preskoči ono što većini gledatelja nije bilo zanimljivo.

Na mobilnim uređajima, za nestrpljive, bit će aktivirana i proširena opcija ubrzanog gledanja videa, sada s mogućnošću ubrzanja do 4x.

Sve navedeno moguće je aktivirati posjetom stranici youtube.com/new, gdje se svaki od eksperimenata može aktivirati zasebno.

Za pretplatnike u SAD-u stiže i novi paket koji spaja YouTube Premium i Google One, u kojem će biti moguće ostvariti određene popuste – no, to kod nas još nije dostupno.