YouTube vas može podsjetiti da ga prestanete gledati

Mobilne aplikacije YouTubea za iOS i Android dobile su ovoga tjedna jednu malenu, ali potencijalno korisnu novost. Naime, za korisnike koji se zanesu pa sate provedu u gledanju videa s ovog servisa, od sada postoji i način da se bore s tom "ovisnošću" – dakako, ako to žele. U YouTubeovim mobilnim aplikacijama se sada, naime, može uključiti opcija koja će svako toliko korisniku poslati podsjetnik da uzme pauzu od gledanja YouTubea.

Kako biste to učinili, potrebno je dodirnuti ekran na ikonu profila, pa zatim odabrati izbornik "Settings > General > Remind me to take a break". Tamo je moguće postaviti podsjetnike za pretjerano gledanje YouTubea na svakih, najmanje 15 ili najviše 180 minuta.

Podsjetnici ovako namješteni bit će samo to – notifikacije koje bi trebale gledatelju skrenuti pozornost na protek vremena. Video će kod prikazivanja podsjetnika nakratko biti pauziran, a na ekran će iskočiti notifikacija koja bi trebala poručiti korisniku da je pretjerao. On to sve može bez problema ignorirati, odbaciti podsjetnik i nastaviti s gledanjem – ili pak izići iz aplikacije.

Opcija za sada nije dostupna u desktop inačici.