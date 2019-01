YouTube zabranjuje opasne izazove i podvale

Internetski trendovi koji se vrte oko raznoraznih izazova vrlo često postanu viralni i pokušavaju ih ljudi diljem svijeta, pa se snimaju i potom snimke stavljaju na YouTube. Često to bude zabavno i smiješno, no neki su primjeri pokazali da nepromišljeno odgovaranje na internetske izazove može biti i opasno. Klinci u SAD-u su tako gutali kapsule s deterdžentom, pokušavali se zapaliti, ili, u posljednje vrijeme, kao u filmu Bird Box, pokušavali hodati ili voziti zavezanih očiju.

YouTube se sada postavio u ulogu odgovornog roditelja pa je dopunio svoja pravila korištenja namijenjena autorima sadržaja. U novim je pravilima eksplicitno zabranio postavljanje svakog video sadržaja koji potiče ne nasilje ili bilo kakve opasne aktivnosti koje mogu uzrokovati bol, fizičke ozljede ili smrt. Klauzula o zabrani snimanja štetnih i opasnih radnji postojala je i prije, no sada su iz YouTubea pojasnili da se ona odnosi i na opasne izazove i podvale koje mogu ugroziti zdravlje i živote ljudi.

Podvale (pranks) i izazovi i dalje će biti dobrodošli na ovom servisu, no činjenica da su zabavni ne smije dovesti do prekoračenja određenih sigurnosnih granica. Osim izazova i spački u kojima netko može zaista nastradati YouTube će zabraniti i one u kojima "žrtva" vjeruje da je u smrtnoj opasnosti, te sve sadržaje zbog kojih bi djeca mogla doživjeti ozbiljan emotivni stres.

YouTube će novu politiku sadržaja početi provoditi postupno kroz naredna dva mjeseca i uklanjat će opasan sadržaj bez upozorenja njegovim autorima. Svi koji na svojim kanalima imaju neki od zabranjenih sadržaja mogu ga u istom periodu i sami ukloniti, a nakon toga svi će podlijegati standardnim sankcijama.