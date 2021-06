YouTube značajka 'slika u slici' konačno stiže na iOS, no samo za neke

YouTube aplikacija na iOS mobilnom operativnom sustavu, dobit će picture-in-picture (slika u slici) značajku, pa će tako omogućiti korisnicima da u pozadini gledaju videozapise dok rade nešto drugo na svojim iPhone ili iPad uređajima.

No, iako su iOS korisnici već duže vrijeme čekali na ovu značajku, čini se da se ipak neće svi razveseliti. Naime, glasnogovornik YouTubea, rekao je za MacRumors da je ova značajka trenutno dostupna svima onima koji su se pretplatili na Premium verziju aplikacije, dok će za one „standardne“ korisnike, ipak stići nešto kasnije, no samo na području Sjedinjenih Američkih Država.

Apple je dodao podršku za ovu značajku na iPadu s iOS-om 9, a na iPhoneu s iOS-om 14, no nikada nije radila u potpunosti ispravno. Naime, "slika u slici" se na iPadu mogla koristiti jedino preko Safari web preglednika, dok se na iPhoneu, kako prenosi The Verge, mogla koristiti periodično i samo uz plaćanje Premiuma.

Trenutno nije poznato zbog čega je YouTube odlučio izbaciti ovu značajku samo za korisnike iz SAD-a, a sudeći po komentarima na MacRumorsu, malo je onih koji su u potpunosti zadovoljni s tom odlukom, ali i onom da će na početku samo pretplatnici moći koristiti „slika u slici“ značajku.

„Ne smeta mi što YouTube ograničava neke značajke za pretplatnike, ali pokušaj naplate nečega što je dio OS-a, uvijek mi se činilo pomalo odvratnim“, piše jedan čitatelj. No, valja istaknuti da iako Android korisnici iz cijelog svijeta imaju ovu značajku već godinama, i dalje ju mogu koristiti samo oni koji su platili YouTube Premium.