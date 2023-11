Anna Indiana – pjevačica koja ne postoji izvodi AI generiranu glazbu

Na društvenim se mrežama ovih dana priča o novoj glazbenoj "zvijezdi". Njezino je ime Anna Indiana i u potpunosti je rezultat rada različitih alata generativne umjetne inteligencije. Sve oko gospođice Indiane je umjetno, od njezinog lika pa do glazbe koju izvodi. Za projekt su korišteni alati kao što su ChatGPT (GPT-4) i Musicfy, kažu anonimni autori, koji stoje iza "karijere" ove zvijezde u usponu.

Taylor Swift za siromašne

Takva, umjetna i pretjerano savršena i "ispeglana", Anna je ovih dana izbacila već dvije pjesme. Prva se naziva Betrayed by this Town, a druga The First Step. "Kantautorica" ih promovira na TikToku, Instagramu, YouTubeu i X-u, gdje možete pogledati i glazbene spotove, tj. animaciju pjevačice kako u studiju pjeva riječi tih pjesama.

U glazbenom smislu, sve što čujemo plod je rada AI alata. Tonalitet, tempo, akordi, note, melodija, ritam, tekst i vokal – baš sve je umjetno. Glazba je stvorena uz pomoć otvorenih Python biblioteka, sintetizirana u midi datoteke, koje sadrže osnovne akorde. Nakon toga korišten je niz promptova za GPT-4 kako bi se stvorili pripadajući stihovi. Oni su potom sljubljeni s glazbom posebno izrađenim programskim rješenjem, po uzoru na alat MelodyStudio. Na kraju je melodija provučena kroz Synthesizer V, a vokal je dodan korištenjem besplatnog predloška glasa iz alata Musicfy. Za završni dodir producenti su koristili i GarageBand.

Spot je nastao generiranjem slike u DALL·E-u, uz pomoć Photoshopovih AI alata, a D-ID Creative Reality Studio zaslužan je za sinkronizaciju usana i glasa.

I nakon cijelog tog procesa, dobili smo – pop glazbu lišenu emocija, kvalitete i kreativnosti. Ako pjesme Anne Indiane (inicijali su A.I., kako kreativno) do sada niste poslušali, niste ništa propustili. Oni koji su ih čuli nisu štedjeli riječi kritike, no moramo naglasiti da je riječ tek o prvim pokušajima. Tko zna, možda kroz koju godinu Anna postane nova glazbena zvijezda.

Otkrila je i što joj je cilj: "Kao AI kantautorici, moj krajnji cilj je stvoriti i izvoditi novu originalnu glazbu na livestreamu 24/7 bez ljudi uključenih u proces. Još nisam došla do toga, ali vjerujem da ću to jednom moći učiniti. Ovo je tek prvi korak", kaže Anna, a mnogi će na to dodati "U redu je, možemo mi i bez toga…"