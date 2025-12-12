ChatGPT za odrasle - Stiže 2026., uz strogu provjeru dobi

OpenAI planira uvesti "način za odrasle" u ChatGPT tijekom prvog kvartala 2026. godine. Prije lansiranja, tvrtka se fokusira na razvoj naprednog sustava za predviđanje dobi korisnika kako bi zaštitila maloljetnike

Bug.hr petak, 12. prosinca 2025. u 09:18

Nakon što su konkurenti poput Groka već ponudili manje cenzurirane opcije, a CEO OpenAI-a, Sam Altman, nagovještavao sadržaj za odrasle, sada imamo konkretan vremenski okvir. Prema pisanju portala The Verge, potvrđen je planirani datum lansiranja.

Fidji Simo, izvršna direktorica za aplikacije u tvrtki OpenAI, otkrila je novinarima tijekom brifinga o novom modelu GPT-5.2 kako očekuje da će takozvani "adult mode" (način za odrasle) debitirati unutar ChatGPT-a u prvom kvartalu 2026. godine. Ipak, naglasila je kako tvrtka prvo želi značajno unaprijediti svoju tehnologiju za predviđanje dobi korisnika prije uvođenja ove osjetljive funkcionalnosti.

OpenAI je trenutno u ranoj fazi testiranja svog modela za predviđanje dobi. Cilj ovog sustava je automatski prepoznati kada je potrebno primijeniti određene sigurnosne mjere i ograničenja sadržaja za korisnike mlađe od 18 godina. Simo je pojasnila kako model već testiraju u određenim zemljama kako bi procijenili njegovu sposobnost da "identificira tinejdžere, a da pritom pogrešno ne identificira odrasle". Preciznost ovog sustava ključan je preduvjet koji tvrtka želi ispuniti prije nego što omogući pristup sadržaju za odrasle.

Ovaj potez OpenAI-a dolazi u vrijeme kada mnoge online platforme i servisi uvode sve opsežnije tehnologije za provjeru dobi, dijelom kako bi se uskladili s novim zakonskim regulativama diljem svijeta koje za cilj imaju zaštitu maloljetnika na internetu.

Iako je dolazak sadržaja za odrasle na najpopularniji chatbot službeno najavljen, OpenAI temi pristupa s velikim oprezom. Prioritet je stavljen na sigurnost i odgovornost, a tehnološka zajednica će bez sumnje pomno pratiti kako će tvrtka balansirati između slobode izražavanja i zaštite svojih najmlađih korisnika.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi