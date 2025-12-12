ChatGPT za odrasle - Stiže 2026., uz strogu provjeru dobi

OpenAI planira uvesti "način za odrasle" u ChatGPT tijekom prvog kvartala 2026. godine. Prije lansiranja, tvrtka se fokusira na razvoj naprednog sustava za predviđanje dobi korisnika kako bi zaštitila maloljetnike

Nakon što su konkurenti poput Groka već ponudili manje cenzurirane opcije, a CEO OpenAI-a, Sam Altman, nagovještavao sadržaj za odrasle, sada imamo konkretan vremenski okvir. Prema pisanju portala The Verge, potvrđen je planirani datum lansiranja.

Fidji Simo, izvršna direktorica za aplikacije u tvrtki OpenAI, otkrila je novinarima tijekom brifinga o novom modelu GPT-5.2 kako očekuje da će takozvani "adult mode" (način za odrasle) debitirati unutar ChatGPT-a u prvom kvartalu 2026. godine. Ipak, naglasila je kako tvrtka prvo želi značajno unaprijediti svoju tehnologiju za predviđanje dobi korisnika prije uvođenja ove osjetljive funkcionalnosti.

OpenAI je trenutno u ranoj fazi testiranja svog modela za predviđanje dobi. Cilj ovog sustava je automatski prepoznati kada je potrebno primijeniti određene sigurnosne mjere i ograničenja sadržaja za korisnike mlađe od 18 godina. Simo je pojasnila kako model već testiraju u određenim zemljama kako bi procijenili njegovu sposobnost da "identificira tinejdžere, a da pritom pogrešno ne identificira odrasle". Preciznost ovog sustava ključan je preduvjet koji tvrtka želi ispuniti prije nego što omogući pristup sadržaju za odrasle.

Ovaj potez OpenAI-a dolazi u vrijeme kada mnoge online platforme i servisi uvode sve opsežnije tehnologije za provjeru dobi, dijelom kako bi se uskladili s novim zakonskim regulativama diljem svijeta koje za cilj imaju zaštitu maloljetnika na internetu.

Iako je dolazak sadržaja za odrasle na najpopularniji chatbot službeno najavljen, OpenAI temi pristupa s velikim oprezom. Prioritet je stavljen na sigurnost i odgovornost, a tehnološka zajednica će bez sumnje pomno pratiti kako će tvrtka balansirati između slobode izražavanja i zaštite svojih najmlađih korisnika.