Linux Foundation: OpenAI i Anthropic u borbi protiv zatvorenih AI sustava

Kako se AI razvija od chatbota prema autonomnim agentima, tehnološki lideri osnivaju Agentic AI Foundation (AAIF) kako bi osigurali otvorenu, interoperabilnu i sigurnu budućnost bez zaključanih ekosustava

S obzirom na to da se umjetna inteligencija sve više odmiče od jednostavnih chatbotova prema sustavima koji mogu samostalno poduzimati akcije, Linux Foundation pokreće novu inicijativu posvećenu sprječavanju fragmentacije AI agenata u zbrku nekompatibilnih i zatvorenih proizvoda.

Nova grupa, nazvana Agentic AI Foundation (AAIF), služit će kao neutralni dom za open-source projekte povezane s AI agentima. Pri samom osnivanju, AAIF je osnažen donacijama ključnih igrača industrije: tvrtki Anthropic, Block i OpenAI, a podršku su dali i AWS, Bloomberg, Cloudflare i Google, signalizirajući jasan napor cijele industrije za uspostavom zajedničkih standarda.

Temeljni doprinosi koji čine okosnicu ove inicijative su specifični projekti koje su donirale osnivačke tvrtke. Anthropic je donirao svoj MCP (Model Context Protocol), standard za povezivanje AI modela s alatima i podacima. Block, fintech tvrtka koja stoji iza Squarea i Cash Appa, doprinosi sa svojim Gooseom, open-source okvirom koji pomaže u razvoju AI agenata. OpenAI na stol donosi AGENTS.md, jednostavnu datoteku s uputama koju developeri mogu dodati u repozitorij kako bi definirali ponašanje AI alata za kodiranje. Ovi se alati mogu smatrati temeljnom infrastrukturom nadolazeće ere AI agenata.

Jim Zemlin, izvršni direktor Linux Foundationa, bio je izravan: cilj je izbjeći budućnost "zatvorenih zidova" i vlasničkih sustava, gdje su povezivost alata, ponašanje agenata i orkestracija zaključani unutar nekolicine dominantnih platformi. "Okupljanjem ovih projekata pod AAIF-om, sada smo u mogućnosti koordinirati interoperabilnost, sigurnosne obrasce i najbolje prakse specifično za AI agente", izjavio je Zemlin.

Nick Cooper, inženjer iz OpenAI-ja, protokole vidi kao zajednički jezik koji omogućuje različitim agentima i sustavima da surađuju bez da svaki developer iznova "izmišlja kotač" pri integracijama. "Potrebno nam je više protokola za pregovaranje, komunikaciju i suradnju kako bismo AI učinili korisnijom za ljude. Takva otvorenost je razlog zašto to nikada neće biti posao jednog pružatelja usluga, jedne tvrtke", rekao je Cooper za TechCrunch.

Iako Block nije prvenstveno poznat po AI infrastrukturi, njihov potez s otvaranjem koda za Goose ima dvostruku svrhu. Brad Axen, voditelj AI tehnologije u Blocku, objašnjava da time dokazuju kako otvorene alternative mogu parirati vlasničkim agentima, a istovremeno im zajednica pomaže u poboljšanju alata koji interno koriste tisuće njihovih inženjera. S druge strane, Anthropicov cilj s donacijom MCP-a jest uspostaviti ga kao de facto standard koji povezuje AI modele s alatima, podacima i aplikacijama bez potrebe za beskrajnim prilagođenim adapterima.

Upravljanje pod okriljem Linux Foundationa ključno je kako bi se osiguralo da niti jedan od ovih protokola ne bude pod kontrolom jedne tvrtke. Iako se AAIF financira članarinama, Zemlin tvrdi da financiranje ne znači i kontrolu; smjer razvoja projekata određuju tehnički upravni odbori, a niti jedan član nema pravo jednostranog veta. Ipak, veliko je pitanje hoće li AAIF postati stvarna infrastruktura ili samo još jedan industrijski savez.

Kratkoročna korist za developere i tvrtke je jasna: manje vremena utrošenog na izradu prilagođenih konektora, predvidljivije ponašanje agenata i jednostavnija implementacija u sigurnosno osjetljivim okruženjima. Dugoročna vizija je, međutim, mnogo ambicioznija: ako alati poput MCP-a, AGENTS.md-a i Goosea postanu standardna infrastruktura, krajolik AI agenata mogao bi se transformirati iz zatvorenih platformi u otvoreni softverski svijet, sličan interoperabilnim sustavima koji su izgradili moderni web.