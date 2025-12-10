Linux Foundation: OpenAI i Anthropic u borbi protiv zatvorenih AI sustava

Kako se AI razvija od chatbota prema autonomnim agentima, tehnološki lideri osnivaju Agentic AI Foundation (AAIF) kako bi osigurali otvorenu, interoperabilnu i sigurnu budućnost bez zaključanih ekosustava

Bug.hr srijeda, 10. prosinca 2025. u 08:41

S obzirom na to da se umjetna inteligencija sve više odmiče od jednostavnih chatbotova prema sustavima koji mogu samostalno poduzimati akcije, Linux Foundation pokreće novu inicijativu posvećenu sprječavanju fragmentacije AI agenata u zbrku nekompatibilnih i zatvorenih proizvoda.

Nova grupa, nazvana Agentic AI Foundation (AAIF), služit će kao neutralni dom za open-source projekte povezane s AI agentima. Pri samom osnivanju, AAIF je osnažen donacijama ključnih igrača industrije: tvrtki Anthropic, Block i OpenAI, a podršku su dali i AWS, Bloomberg, Cloudflare i Google, signalizirajući jasan napor cijele industrije za uspostavom zajedničkih standarda.

Temeljni doprinosi koji čine okosnicu ove inicijative su specifični projekti koje su donirale osnivačke tvrtke. Anthropic je donirao svoj MCP (Model Context Protocol), standard za povezivanje AI modela s alatima i podacima. Block, fintech tvrtka koja stoji iza Squarea i Cash Appa, doprinosi sa svojim Gooseom, open-source okvirom koji pomaže u razvoju AI agenata. OpenAI na stol donosi AGENTS.md, jednostavnu datoteku s uputama koju developeri mogu dodati u repozitorij kako bi definirali ponašanje AI alata za kodiranje. Ovi se alati mogu smatrati temeljnom infrastrukturom nadolazeće ere AI agenata.

Jim Zemlin, izvršni direktor Linux Foundationa, bio je izravan: cilj je izbjeći budućnost "zatvorenih zidova" i vlasničkih sustava, gdje su povezivost alata, ponašanje agenata i orkestracija zaključani unutar nekolicine dominantnih platformi. "Okupljanjem ovih projekata pod AAIF-om, sada smo u mogućnosti koordinirati interoperabilnost, sigurnosne obrasce i najbolje prakse specifično za AI agente", izjavio je Zemlin.

Nick Cooper, inženjer iz OpenAI-ja, protokole vidi kao zajednički jezik koji omogućuje različitim agentima i sustavima da surađuju bez da svaki developer iznova "izmišlja kotač" pri integracijama. "Potrebno nam je više protokola za pregovaranje, komunikaciju i suradnju kako bismo AI učinili korisnijom za ljude. Takva otvorenost je razlog zašto to nikada neće biti posao jednog pružatelja usluga, jedne tvrtke", rekao je Cooper za TechCrunch.

Iako Block nije prvenstveno poznat po AI infrastrukturi, njihov potez s otvaranjem koda za Goose ima dvostruku svrhu. Brad Axen, voditelj AI tehnologije u Blocku, objašnjava da time dokazuju kako otvorene alternative mogu parirati vlasničkim agentima, a istovremeno im zajednica pomaže u poboljšanju alata koji interno koriste tisuće njihovih inženjera. S druge strane, Anthropicov cilj s donacijom MCP-a jest uspostaviti ga kao de facto standard koji povezuje AI modele s alatima, podacima i aplikacijama bez potrebe za beskrajnim prilagođenim adapterima.

Upravljanje pod okriljem Linux Foundationa ključno je kako bi se osiguralo da niti jedan od ovih protokola ne bude pod kontrolom jedne tvrtke. Iako se AAIF financira članarinama, Zemlin tvrdi da financiranje ne znači i kontrolu; smjer razvoja projekata određuju tehnički upravni odbori, a niti jedan član nema pravo jednostranog veta. Ipak, veliko je pitanje hoće li AAIF postati stvarna infrastruktura ili samo još jedan industrijski savez.

Kratkoročna korist za developere i tvrtke je jasna: manje vremena utrošenog na izradu prilagođenih konektora, predvidljivije ponašanje agenata i jednostavnija implementacija u sigurnosno osjetljivim okruženjima. Dugoročna vizija je, međutim, mnogo ambicioznija: ako alati poput MCP-a, AGENTS.md-a i Goosea postanu standardna infrastruktura, krajolik AI agenata mogao bi se transformirati iz zatvorenih platformi u otvoreni softverski svijet, sličan interoperabilnim sustavima koji su izgradili moderni web.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi