Google predstavio tipkovnicu inspiriranu starim telefonima s rotacijskim brojčanicima

Gboard Dial Version predstavlja još jedan zanimljivi koncept Google Japana, koji spaja retro dizajn starih telefona s rotacijskim brojčanicima i moderne funkcije

Matej Markovinović srijeda, 8. listopada 2025. u 09:18
📷 Foto: Google Japan
Foto: Google Japan

Google Japan ponovno je pokazao svoju sklonost neobičnim tehnološkim eksperimentima. Nakon niza kreativnih koncepata tipkovnica iz prethodnih godina, sada su predstavili Gboard Dial Version, tipkovnicu koja umjesto klasičnih tipki koristi rotacijske brojčanike, po uzoru na stare telefone.

Naime, na tipkovnici se nalazi devet brojčanika različitih veličina, ispod kojih su raspoređeni slova, brojevi i funkcijske tipke, uključujući i zaseban brojčanik za tipku Enter. Kao što je to nekada funkcioniralo na starim telefonima, za unos nekog znaka korisnik mora umetnuti prst u odgovarajući rupicu i zakrenuti brojčanik do kraja, nakon čega se on automatski vraća u početni položaj.

Dok su stari telefoni koristili impulsno biranje za prijenos informacija, Gboard Dial Version koristi moderne senzore koji svaki okret pretvaraju u USB signal, omogućujući da tipkovnica radi kao standardni ulazni uređaj.

Osim toga, kreatori tipkovnice otišli su i korak dalje i osmislili su poseban stalak koji tijekom videopoziva automatski isključuje web kameru kada korisnik na njega odloži miš, što su opisali kao „digitalno spuštanje slušalice“.

Kao i prijašnji projekti Google Japana, poput tipkovnice u obliku čajne šalice ili one dugačke 65 inča s tipkama poredanim u jednom redu, ni ovaj uređaj neće biti komercijalno dostupan. No, svi koji žele isprobati ovu retro-futurističku ideju mogu je izraditi sami jer je Google otvorio izvorni kod i objavio sve potrebne datoteke, 3D modele, PCB nacrte i popis komponenti, dostupne za preuzimanje na GitHubu.

 



