HP visokobudžetnim filmovima podučava o kibernetičkoj sigurnosti

HP Inc. kroz web-seriju The Wolf prikazuje kako poslovne mreže mogu biti hakirane i što tvrtke moraju poduzeti kako bi se zaštitile

Tvrtka HP Inc. predstavila je novi, treći u nizu kratki film The Wolf: True Alpha. Treći nastavak web-serije The Wolf prikazuje kako poslovne mreže mogu biti hakirane i što tvrtke moraju poduzeti kako bi se zaštitile. Da je riječ o promociji sigurnosnih značajki proizvoda ove kompanije, pisača i računala, doznaje se tek u odjavnoj špici, a inače se kratki film može gledati kao kratki akcijski triler s daškom Hollywooda.

Kratki film The Wolf: True Alpha režirao je Lance Acord (Izgubljeni u prijevodu, Robot i Frank), a glumačku postavu čine zvučna imena kao što su Christian Slater (Mr. Robot, King Cobra) i Jonathan Banks (Na putu prema dolje, Nazovi Saula) te debitantica Betty Adewole (Wonder Woman).

Više o cijeloj seriji i pričama kojima se bavi moguće je doznati na interaktivnim stranicama HP Inc-a, a treći nastavak ovog filmskog tech-eksperimenta donosimo uz ovaj tekst.