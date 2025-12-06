Legova raketa SLS "poletjet" će prije od NASA-ine

Proizvođač igračaka u prodaju od početka godine pušta novi set kockica, posvećen NASA-inoj misiji Artemis, a osim sastavljanja rakete i lansirne rampe set će nuditi i interaktivno iskustvo lansiranja

Sandro Vrbanus subota, 6. prosinca 2025. u 18:05
📷 Lego
Lego

Tvrtka Lego predstavila je novi dodatak svojoj liniji Technic – set s temom svemira i raketa NASA Artemis Space Launch System. Ovaj set je namijenjen svima starijima od devet godina, a razvijen je u suradnji s američkom NASA-om te Europskom svemirskom agencijom. Cilj modela je omogućiti djeci i ljubiteljima svemira istraživanje sustava koji će se koristiti za lansiranje svemirske letjelice Orion u lunarnu orbitu, nudeći pritom edukativan uvid u inženjerske aspekte svemirskih letova.

70-centimetarska raketa

Središnja značajka ovog seta je mehanizam koji simulira trenutak lansiranja rakete kroz tri različite faze. Jednom kad su raketa i lansirna rampa sastavljene, korisnici mogu okretati ugrađenu ručicu kako bi vidjeli proces odvajanja dijelova rakete. Prvo se odvajaju bočni potisnici na kruto gorivo, nakon čega slijedi odvajanje središnjeg stupnja. Nastavkom okretanja ručice odvaja se i gornji stupanj koji sadrži modul motora, svemirsku letjelicu Orion te sustav za neočekivani prekid lansiranja, čime se vjerno rekreira stvarni proces leta.

📷 Lego
Lego

Upravo takav proces raketa SLS trebala bi proći u prvom dijelu sljedeće godine, za kada se planira misija Artemis II, koja će četveročlanu posadu poslati u orbitu oko Mjeseca, u pripremi za slijetanje posade na njega, što se očekuje u misiji Artemis III.

Osim mehaničkih funkcija, Legov je set dizajniran i kao izložbeni primjerak. Uključuje četiri figure astronauta te brojne detalje, svojstvene setovima tog proizvođača. Kada je sastavljena, raketa doseže visinu od preko 70 centimetara, čineći je upečatljivim modelom za kućne kolekcionare. Set NASA Artemis Space Launch System Rocket sastoji se od 632 dijela, a koštat će 60 dolara (vjerojatno i toliko eura). Ovaj proizvod opisan je kao idealan poklon za svemirske entuzijaste, a iako će stići u prodaju nakon božićne sezone – kupci će imati prilike njime "poletjeti" prije nego što misija Artemis II bude lansirana u stvarnom svijetu.

📷 Lego
Lego


