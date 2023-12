Max Verstappen: F1 prvak premlad za rent-a-car

Max Verstappen imao je tek 17 godina i 166 dana kada je prvi puta sjeo za bolid Formule 1 u službenoj utrci. Time je postao najmlađi debitant u najprestižnijem autosportu na svijetu. Od 2015. godine do danas sudjelovao je u 185 utrka Svjetskog prvenstva Formule 1, ostvario 54 pobjede, 98 puta bio na pobjedničkom postolju i osvojio tri posljednja prvenstva – sve to do dobi od samo 26 godina. No, ništa od toga nije bilo dovoljno rent-a-car kompaniji Sixt, kada mu je nedavno odbila zahtjev za najmom sportskog coupéa.

Propisi su propisi

Verstappen je, naime, s prijateljima nedavno bio krenuo na putovanje do Portugala, gdje su unajmili 20-ak automobila kako bi se zajednički proveli. Nizozemski prvak odlučio se za moćni Mercedes-AMG GT Coupé s 4 vrata, no službenici u Sixtu odbili su ga – jer je premlad.

Formula 1

Njegovih 26 godina značajno je ispod granice od 30 godina, koliko najmanje mora navršiti klijent, koji želi unajmiti AMG-ovu jurilicu. Svjetskom su prvaku na koncu dali ključeve vozila koje, prema propisima osiguranja, legalno smije voziti, pa se morao zadovoljiti BMW-om serije 5. Mercedesa je na kraju vozio njegov menadžer Raymond Vermeulen.

RB19 s 1080 KS - Verstappen ga vozi redovito Formula 1

Iz rent-a-cara kažu da su samo slijedili svoje propise, koje im nameće osiguravatelj. Ipak, ispričali su se trostrukom prvaku, uz napomenu da bi neka pravila ipak mogla biti popuštena u određenim situacijama. Glasnogovornik Sixta izjavio je da Verstappen sada smije od njih unajmiti bilo koji automobil, jer "nemaju sumnji u njegove vozačke vještine i iskustvo s moćnim automobilima".