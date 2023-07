Najveći LED zaslon na svijetu aktiviran u Las Vegasu

Središte svjetske industrije zabave dobiva novo mjesto, koje će privlačiti brojne posjetitelje. Riječ je o jedinstvenoj okrugloj dvorani The Sphere, koja već pri testiranju izgleda kao da nije s ovog svijeta

Stanovnici i posjetitelji Las Vegasa ovih dana suočeni su s novim, nikad viđenim prizorom – usred tog grada, odmah pored poznatog hotela The Venetian, niknula je proteklih mjeseci 2,3 milijarde dolara vrijedna ogromna kugla. Unutar nje bit će smješten auditorij za gotovo 18.000 gledatelja, koji će moći uživati u interaktivnim predstavama, dojma osnaženoga zaslonom koji će biti postavljen u gotovo svih 360°.

U novoj areni ubuduće će biti organizirane predstave, borilački mečevi (Zuck i Musk – čekamo vas), kao i ostali atraktivni događaji. Međutim, i prije otvorenja, planiranoga za 29 rujna i koncerta irske rock skupine U2, ova velika "prizemljena kugla" svojom vanjštinom privlači pozornost. Naime, cijela je vanjska površina građevine službenog naziva The Sphere at The Venetian Resort prekrivena najvećim LED zaslonom na svijetu.

Svijetleća kugla

Tehnički podaci koji prate ovo zdanje impresivni su. Za izradu kupole visoke 111 i široke 157 metara (ujedno najveće sferične građevine na svijetu) utrošeno je oko 3 tisuće tona čelika, a na njezinu konstrukciju izvana je postavljen LED ekran, čiji prikaz je vidljiv i s udaljenosti od nekoliko kilometara. Ekran ima površinu od gotovo 54.000 m2 i potpuno je programibilan, što znači da može prikazivati sliku u svim pravcima, u boji, kao i zadivljujuće animacije.

Good morning pic.twitter.com/eLSuzXRO5i — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) July 7, 2023

Za prikaz slike zaduženo je oko 1,2 milijuna LED elemenata, svaki od kojih se sastoji od 48 LE-dioda RGB sposobnih prikazati do 256 milijuna nijansi boja. Prema prvim video zapisima s testiranja, The Sphere zaista izgleda kao da nije s ovog svijeta, ili kao CGI animacija digitalno postavljena usred grada.

the $2.3B sphere in Las Vegas is insane 😳pic.twitter.com/YWNNUW1iGz — Warren Sharp (@SharpFootball) July 5, 2023

Niti iznutra sferična dvorana nije manje impresivna. Bit će opremljena s čak 164.000 zvučnika, koji će moći individualizirati iskustvo za pojedine dijelove gledališta. Imat će mogućnost prikaza 4D filmova na svojem sferičnom 16K zaslonu, uz haptičke doživljaje, puhanje hladnog ili toplog zraka pa čak i mirisa na oko 10.000 sjedalica te sličnih "čudesa".

Osim serije od 25 koncerata skupine U2, nova će atrakcija Las Vegasa nesumnjivo dobiti nešto pozornosti i tijekom nadolazeće utrke Formule 1, koja se sredinom studenoga prvi puta u moderno doba vozi ulicama tog grada. Planirana staza, naime, prolazi tik uz Sferu, pa će ona sigurno biti iskorištena za povećanje spektakularnog dojma.