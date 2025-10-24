Nike ima motorizirane tenisice koje ubrzavaju tempo trčanja

Najnovija Nikeova inovacija, Project Amplify, dobro će doći onima koji žele ubrzati svoj tempo trčanja. No, riječ za sada o projektu u razvoju koji će biti dostupan na tržištu tek za nekoliko godina

Nike je predstavio Project Amplify, prvi sustav obuće s pogonom na svijetu, koji, kako kažu, nije namijenjen profesionalcima, već rekreativcima. Iz Nikea kažu da ove tenisice koriste lagani robotski sustav za povećanje brzine trčanja i hodanja te ih uspoređuju s e-biciklima čiji motori pomažu pri okretanju pedala.

„Proizvod prve generacije, razvijen u suradnji s robotskom tvrtkom Dephy, nije zamišljen za natjecateljske trkače koji žele srušiti osobni rekord, već za sportaše koji žele ići brže i dalje uz manji napor, dajući im dodatnu snagu pri svakodnevnom kretanju, zapravo kao da imaju drugi par listova“, objašnjava Nike u svom priopćenju.

Foto: Nike

Na prvi pogled, Project Amplify izgleda poput ortoze za gležanj s dodatkom motora, pogonskim remenom i punjivom baterijom u vanjskom kućištu. Iz Nikea napominju da su te tenisice namijenjene onima koji trče tempom od otprilike 8 do 9,5 minuta po kilometru. Dakle, oni koji trče brže od toga, neće imati puno koristi.

Nike kaže da su Project Amplify razvijali nekoliko godina uz pomoć više od 400 sportaša i da je još u fazi testiranja. Komercijalna dostupnost planirana je u sljedećim godinama.