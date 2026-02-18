Hrvatska dobiva zakon za razvoj nuklearnih elektrana, uključujući modularne reaktore

Vlada RH planira uspostaviti siguran i održiv okvir za korištenje nuklearne energije radi postizanja klimatske neutralnosti, veće energetske otpornosti i dugoročne sigurnosti opskrbe gospodarstva

Sandro Vrbanus srijeda, 18. veljače 2026. u 09:04

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske ovoga je utorka izglasan prijedlog Zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, koji je potom poslan u Sabor. Kako bi se ispunili zahtjevni ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova, nužna je zamjena fosilnih tehnologija modernim rješenjima, pri čemu nuklearna energija zauzima ključno mjesto kao održiva aktivnost prema definiciji Europske komisije, objašnjavaju iz Vlade uz donošenje ovog dokumenta.

Procjene Europske unije za 2040. godinu ukazuju na to da će više od 90% električne energije dolaziti iz dekarboniziranih izvora, prvenstveno kombinacijom obnovljivih izvora i nuklearne energije. Uključivanje Hrvatske u civilni razvoj nuklearne energije stoga predstavlja usklađivanje s europskim smjernicama. Cilj novog Zakona je osigurati dugoročnu, pouzdanu i ekonomski održivu proizvodnju ne samo električne energije, već i niskougljičnog vodika te procesne topline za industriju.

Sigurnosni standardi i tehnološki napredak

Novi zakonski okvir planira uspostaviti jasan i siguran sustav za proizvodnju energije putem nuklearne fisije, uz primjenu najviših međunarodnih standarda nuklearne i radiološke sigurnosti. Naglasak je stavljen na zaštitu građana, okoliša i prirodnih dobara kroz načelo predostrožnosti.

Nuklearne elektrane novije generacije, uključujući male modularne reaktore, dizajnirane su da koegzistiraju s obnovljivim izvorima energije, pružajući potrebnu fleksibilnost i stabilnost elektroenergetskom sustavu, a Zakon će obuhvatiti i njihovu izgradnju. Osim što spadaju u specifično najniže emitere CO2 tijekom cijelog životnog vijeka, moderne nuklearne elektrane mogu značajno smanjiti gubitke u prijenosu energije ako se povoljno lociraju blizu velikih gradskih središta ili energetski intenzivnih industrija.

Provedba zakona povjerena je tijelu za radiološku i nuklearnu sigurnost koje djeluje unutar Ministarstva unutarnjih poslova, čime se osigurava kontinuirani nadzor nad nuklearnim materijalima i tehnologijama u skladu s najboljim dostupnim praksama. Plan za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe donosi se za razdoblje do 2040. godine, a njime se prije svega potiče istraživanje i razvoj te primjena inovativnih nuklearnih i potrebnih pratećih tehnologija, uključujući mikro nuklearne reaktore, male modularne reaktore i napredne modularne reaktore s ciljem razvoja nuklearne energije za proizvodnju električne energije i topline.

Iskustvo s NE Krško

Iako na svom teritoriju trenutno nema nuklearnu elektranu, Republika Hrvatska posjeduje 50%-tni udio u Nuklearnoj elektrani Krško, kojom suupravlja više od 40 godina. Iskustvo stečeno u izgradnji, pogonu i održavanju NE Krško, kao i rješavanje pitanja zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog goriva, predstavlja čvrst temelj za daljnji razvoj nacionalnog programa. Strategija energetskog razvoja predviđa mogućnost produljenja rada NE Krško i nakon 2043. godine, ovisno o poslovnim odlukama suvlasnika.

Povijesno gledano, Hrvatska je još tijekom 1980-ih imala aktivan nuklearni program koji je obuhvaćao istraživanja lokacija i edukaciju kadrova. Iako je taj program bio zaustavljen zbog političkog moratorija, domaći stručnjaci i dalje raspolažu relevantnim kompetencijama. Novi Zakon stoga predviđa izradu Programa aktivnosti za izradu Plana razvoja nuklearne energije, čime će se provesti sveobuhvatne analize i donijeti konačni zaključci o opravdanosti izgradnje novih nuklearnih kapaciteta na teritoriju Republike Hrvatske.

"Cilj je da do 2040. godine nuklearna energija sudjeluje s najmanje 30% u ukupnom energetskom miksu", izjavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Trenutačno nuklearna energija iz NE Krško iznosi oko 16% hrvatskog energetskog miksa. Lokacije za nuklearne elektrane bit će određene drugim zakonom.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi