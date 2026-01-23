Južna Koreja prva u svijetu uvodi sveobuhvatnu regulaciju umjetne inteligencije

Južnokorejski zakon uvodi obvezan ljudski nadzor nad visokorizičnim AI sustavima, jasna pravila o obavještavanju korisnika i označavanju AI sadržaja, uz visoke novčane kazne za kršitelje

Matej Markovinović petak, 23. siječnja 2026. u 21:46
📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Južna Koreja postala je prva država koja je donijela sveobuhvatan zakon za regulaciju umjetne inteligencije, čime je pretekla i Europsku uniju.

Naime, novi Zakon o osnovama umjetne inteligencije (AI Basic Act) obvezuje tvrtke na uvođenje ljudskog nadzora nad takozvanim visokorizičnim AI sustavima, osobito u osjetljivijim područjima poput nuklearne sigurnosti, opskrbe pitkom vodom, prometa, zdravstva te financijskih usluga, uključujući procjenu kreditne sposobnosti i odobravanje zajmova.

Uz to, tvrtke će korisnike morati unaprijed obavijestiti kada njihovi proizvodi ili usluge koriste visokorizičnu ili generativnu umjetnu inteligenciju. Sadržaj koji je generirala AI, a koji se teško razlikuje od stvarnog, morat će biti jasno označen.

Zakon predviđa prijelazno razdoblje od najmanje godinu dana prije početka primjene kazni, tijekom kojeg će korejsko Ministarstvo znanosti i ICT-a osigurati platformu sa smjernicama i poseban centar za podršku. Nakon toga, novčane kazne za neoznačavanje generativnog AI sadržaja mogu doseći i do 30 milijuna južnokorejskih wona, odnosno oko 17.000 eura.

No, kako prenosi Reuters, startupovi u Južnoj Koreji zabrinuti su zbog nejasnih odredbi zakona, koje bi mogle potaknuti sigurnije, ali istovremeno manje inovativne pristupe ne bi li se tako izbjegao regulatorni rizik.

 



