"Ne trebamo savršeno, samo dovoljno dobro": AI piše savezne zakone u SAD-u

Aktualna američka administracija, koja se diči korištenjem umjetne inteligencije te gotovo potpunom deregulacijom tog područja, pokrenula je inicijativu kojom se planira korištenje Googleovog alata generativne umjetne inteligencije, Gemini, za pisanje saveznih propisa u Ministarstvu prometa. Prema bilješkama sa sastanka održanog prošlog tjedna, prenosi ProPublica, glavni savjetnik ministarstva Gregory Zerzan izjavio je da je predsjednik "vrlo uzbuđen zbog ove inicijative", nazivajući to ministarstvo predvodnikom u širem saveznom naporu za uvođenje AI-a u zakonodavstvo.

Brzina ispred sigurnosti

Cilj ovog plana je dramatično smanjenje vremena potrebnog za donošenje novih propisa, zakonodavnog procesa koji tradicionalno traje mjesecima ili godinama. Prema novom prijedlogu, vremenski okvir bi se skratio na samo 30 dana od ideje do potpunog nacrta spremnog za reviziju, a Zerzan tvrdi da Geminiju "ne bi trebalo više od 20 minuta da izbaci nacrt pravila". Naglasio je, prilično kontroverzno ako znamo da se radi o zakonima o kojima ovise životi, da fokus nije na kvaliteti, već na kvantiteti propisa: "Ne trebamo savršeno pravilo za XYZ. Čak ne trebamo ni vrlo dobro pravilo za XYZ. Želimo dovoljno dobro".

Ovakav pristup izazvao je duboku zabrinutost među osobljem Ministarstva prometa, čiji propisi pokrivaju ključne aspekte sigurnosti u više područja, od cestovnog, željezničkog i zračnog prometa do plinovoda. Skeptici upozoravaju da se velikim jezičnim modelima poput Geminija ne bi smjele povjeravati složene i odgovorne funkcije upravljanja državom jer su skloni pogreškama i halucinacijama.

Tijekom prezentacije plana u prosincu, pak, odgovorni u ministarstvu nisu izrazili pretjeranu zabrinutost zbog mogućnosti da pravni dokumenti, generirani umjetnom inteligencijom, sadrže takve pogreške. Opasnosti koje donose propusti u regulativi nisu istaknute, a jedan od dužnosnika koji je prezentirao plan čak je istaknuo da preambule regulatornih dokumenata ionako sadrže "salatu riječi" – a to Gemini može isporučiti.

NEW: The Trump administration is planning to use AI to write federal regulations despite the risk of hallucinations.



“We don't even need a very good rule,” @USDOT’s top lawyer said of the plan, per meeting notes reviewed by ProPublica. “We want good enough.” 🧵 pic.twitter.com/YKGvmlkMCt — Jesse Coburn (@Jesse_Coburn) January 26, 2026

Pristup "idi brzo i razbijaj"

Bivši djelatnici Ministarstva prometa oštro kritiziraju ovaj plan, uspoređujući korištenje Geminija za pisanje propisa s "angažiranjem srednjoškolskog stažista". Njihov je stav da čelnici "žele ići brzo i razbijati stvari", no u ovom slučaju to znači da će ljudi nastradati. Činjenica da AI alati mogu proizvesti mnogo riječi ne znači da te riječi rezultiraju kvalitetnom odlukom, ističu kritičari, no u ministarstvu ne odustaju – navodno je AI već korišten pri izradi novih pravila za civilno zrakoplovstvo koje tek treba objaviti savezna agencija FAA.

Nije zgorega spomenuti i da je Ministarstvo prometa smanjilo broj zaposlenih za oko 4.000, od 57.000 ljudi koji su tamo radili dolaskom Trumpove administracije na vlast prije godinu dana. Pritom je otpušteno i preko stotinu pravnika – pa ih sada, očito, žele zamijeniti AI-jem.