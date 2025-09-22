Britanci pokazali da čajevac može rasti na Mjesecu, za Mars nisu sigurni

Istraživački tim sa Sveučilišta u Kentu pokazao je da sadnice čajevca mogu rasti u simuliranom lunarnom tlu, što otvara nove mogućnosti za prehranu i okrijepu astronauta na budućim svemirskim misijama

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 16:54

Tim znanstvenika sa Sveučilišta u Kentu, u suradnji s britanskom plantažom čajevca Dartmoor Tea, uspješno je demonstrirao mogućnost uzgoja te biljke u tlu koje simulira regolit na površini Mjeseca. Ovo istraživanje dio je šire znanstvene inicijative s ciljem osiguravanja održivih izvora hrane za buduće lunarne misije, u kojima bi astronauti trebali dulje vrijeme živjeti na Mjesecu. Projekt, koji su vodili profesor Nigel Mason i dr. Sara Lopez-Gomollon, uključivao je sadnju sadnica čajevca u simulirano lunarno i marsovsko tlo te praćenje njihova razvoja tijekom nekoliko tjedana.

Svemirska poljoprivreda

Uvjeti u eksperimentu, poput temperature, vlažnosti i osvjetljenja, bili su strogo kontrolirani kako bi oponašali one u svemirskim staklenicima. Rezultati su pokazali da su biljke čajevca u lunarnom tlu ne samo preživjele, već su se ukorijenile i rasle jednako dobro kao i kontrolna skupina posađena u lokalno britansko tlo. S druge strane, biljke posađene u simulirano marsovsko tlo nisu uspjele rasti, što ukazuje na značajne razlike u sastavu i pogodnosti tla dvaju svemirskih tijela.

Nalazi ovog istraživanja bit će predstavljeni na prvoj europskoj radionici o svemirskoj poljoprivredi u Bratislavi. Profesor Mason istaknuo je da sada već polako ulazimo u novu eru istraživanja svemira, u kojoj se razmišlja o izgradnji baza na Mjesecu i Marsu. "Jedno od prvih pitanja je što će ljudi jesti. Ovi eksperimenti pokazuju da bi se zemaljske biljke poput čajevca mogle uzgajati u lunarnim staklenicima, pružajući stanovnicima određeni stupanj autonomije i pristup svježoj hrani", izjavio je.

Primjena i na Zemlji

Osim implikacija za buduće svemirske misije, istraživanje ima i konkretnu primjenu na Zemlji. Proučavanjem načina na koji biljke preživljavaju u ekstremnim uvjetima i siromašnom tlu, znanstvenici stječu vrijedna saznanja o poboljšanju poljoprivredne proizvodnje u područjima pogođenim klimatskim promjenama i prekomjernom obradom tla. Dr. Lopez-Gomollon naglasila je da je sljedeći korak bolje razumijevanje fiziologije biljke u ovim uvjetima kako bi se optimizirao rast i primijenili nalazi na druge usjeve.

📷 Chris Wenham
Chris Wenham

Iz kompanije Dartmoor Tea potvrdili su da su saznanja iz eksperimenta već dovela do izravnih poboljšanja u načinu na koji oni uzgajaju i njeguju biljke na svojoj plantaži u Devonu. Iskustvo uzgoja čaja u netipičnom okruženju pokazalo se korisnim ne samo za znanost o svemiru, već i za unapređenje metoda u široj industriji čaja na našem planetu. Ovaj projekt tako služi kao primjer za to kako svemirska istraživanja mogu donijeti rješenja za zemaljske izazove – a Britancima je čaj od životne važnosti, pa se ne ustručavaju saditi ga i na Mjesecu, s ciljem da njihovi astronauti tamo jednom u budućnosti nastave nacionalnu tradiciju ispijanja tog napitka.



